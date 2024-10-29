Кадыров заявил, что дрон атаковал территорию университета спецназа в Чечне

На базе университета проходила подготовка бойцов для отправки на войну против Украины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об атаке дронов на «университет спецназа» в Гудермесе утром 29 октября. По его словам, в результате прилета вспыхнула крыша пустующего здания.

Об этом он написал в Telegram.

Повідомлення с Telegram Кадирова.

Заявляется, что жертв и пострадавших нет, а пожар уже потушен.

"Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха вспыхнула крыша пустого здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен", — заявил Кадыров.

Пожар в университете спецназа в Гудермесе, Чечня

По данным российских СМИ, университет в Гудермесе был открыт в 2013 году. В апреле 2022 года на его базе был создан центр подготовки бойцов для отправки на войну против Украины.

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