Кадыров заявил, что его боевики якобы захватили село в Сумской области: Генштаб пока не комментирует

В последней оперативной сводке от Генштаба по состоянию на 22:30 9 июня, об этом инциденте упоминаний нет.

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался, что его боевики подразделения "Ахмат" якобы захватили пограничное село Рыжевка в Сумской области.

Об этом он написал в своем Telegram. Также "дон-дон" опубликовал видеоролик, где его боевики якобы показывают таблички "Рыжевская библиотека" и "Рыжевский сельский совет".

Скриншот с видео, которое опубликовал Кадыров

Официальных комментариев украинского военного командования об активных боевых действиях в этом районе не было. В последней оперативной сводке от Генштаба по состоянию на 22:30 9 июня, об этом инциденте упоминаний нет.

Сумская областная военная администрация также не комментировала эту информацию.

В украинском Telegram-канале "Оперативный информ" предполагают, что речь идет о заходе группы российской ДРГ специально для съемки "ИПСОшного видео".

"Расстояние от здания сельсовета до границы с россией 850 метров. Итак, ахмат-чай за трое суток сумел проникнуть своим ДРГ в здание сельсовета, чтобы снять ИПСОшное видео. Но ахмат-чай так спешил, что видео получилось не очень, потому что в кадр не попали таблички с названиями учреждений, чтобы исправить ситуацию, таблички сняли, используя оптику с безопасного расстояния на уходе за пределами села. Поэтому видео вышло не одним кадром", — говорится в сообщении.

Украинский военный журналист Богдан Мирошников также считает, что речь идет только о временном заходе вражеской ДРГ.

Он напомнил, что враг Рыжевку (как и многие другие пограничные села на Сумщине) обстреливает регулярно.

"Враждебные ДРГ также туда заходят регулярно, причем не с апреля, а почти все время после освобождения севера страны весной 2022. Видео из сельсовета, который находится в 700 метрах от госграницы — это также работа ДРГ, которой там уже нет.

Также очевидна еще одна штука – накопление вражеских сил в районе Теткино и других н.п. Курской области проходит с начала года.

Месяц назад, когда начиналась вражеская операция в приграничной области, было очень странным, что оккупанты не начали ее на Сумщине.

Так что это вполне может (!) быть "генеральной репетицией" перед более масштабными действиями в приграничные Сумщины. А может и не быть", – рассуждает Мирошников.

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Впоследствии в комментарии "Суспільне Суми" глава Белопольской громады Юрий Зарко сообщил, что в Рыжевке на Сумщине нет российских войск.

Рыжевка на карте

Напомним, что поздно вечером 9 июня Сумы частично оказались без света и воды.

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