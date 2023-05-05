Кадыров заявил, что готов заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Кадыров заявил, что его боевики готовы уже сейчас выдвинуться и занять город.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов заменить "вагнеровцев", якобы желающих покинуть Бахмут, кадыровцами.

Соответствующее обращение появилось на странице Кадырова в Telegram.

"Если уйдет (из Бахмута – ред.) старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Бахмуте придет младший брат Кадыров и "Ахмат".

Если сценарий все же будет таковым, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов", — заявил Кадыров.

Свое обращение Кадыров адресовал лидеру "вагнеровцев" Евгению Пригожину, министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику генштаба ВС РФ Валерию Герасимову и призвал их помириться. Он заявил, что публичные распри деморализуют общество и военных.

Кроме того, Кадыров заявил, что его боевики во время оцепления Мариуполя просили у Минобороны РФ 5 танков, но им дали только один. При этом экипаж танка скрылся во время первого боя. Кадыров заявил, что танкистов пришлось ловить и "садить в танк назад" силой, чтобы они стреляли по объектам, на которые указывали "кадыровцы".

Он также подверг критике состояние российской техники и призвал Пригожина не показывать трупы убитых оккупантов.

"Снимать тела погибших боевых товарищей ради общественного резонанса неправильно. Давайте не поступать так никогда", — сказал Кадыров.

Он также решил пристыдить Пригожина и заявил, что в зоне ответственности кадыровцев на фронте тоже каждый день возникают проблемы, но его командиры ни разу не заявляли об этом "через интернет публично, а только внутренней связью с руководством".

По его словам, в Минобороны РФ и Генштабе РФ всегда шли навстречу его подразделениям и помогали.

Напомним, ранее сообщалось, что Пригожин показал тела убитых наемников ППК "Вагнер", чтобы заставить Кремль предоставить боеприпасы.

Кроме того, мы ранее информировали, что Пригожин записал еще одно видео, в котором обвинил в потерях террористов главу Минобороны РФ Шойгу.

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