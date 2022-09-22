Кадыров заявил, что в Чечне мобилизация проводиться не будет

"Дон-дон" заявил, что за время войны в Украине Чечня "перевыполнила спущенный план на 254%".

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет.

Об этом сообщают "Кавказ. Реалии".

Сюжет с выступлением Кадырова вышел в вечернем выпуске новостей на местном пропагандистском ЧГТРК "Грозный".

По его словам, мобилизация в Чечне проводиться не будет, ведь за время войны в Украине республика "перевыполнила спущенный план на 254%". О каком плане идет речь, "дон-дон" не уточнил.

Кроме того, Кадыров сообщил, что родственники около 40 женщин, пытавшихся накануне провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину. Он пригрозил, что любого, кто выйдет на митинг, или их родственников будут отправлять "на передовую".

Напомним, что еще неделю назад Кадыров заявлял, что Россия якобы воюет со всем блоком НАТО, а потому он выступает за введение военного положения и мобилизацию.

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