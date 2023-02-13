Кадыров заявил о "взятии Киева и Америки", если Путин прикажет, и показал пистолет "для Зеленского"

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров снова наплел ерунды о "величии" российской армии и заявил, что оккупанты могут "взять Киев и Америку", если будет такой приказ от кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на интервью Кадырова телеканалу "Россия 1".

"У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева, взять Киев. Сегодня, если будет приказ верховного главнокомандующего, то наши подразделения Министерства обороны, Национальной гвардии, полиции – неважно, вневедомственные – у нас все подразделения, все к единому готовы. А дальше – как примет решение президент", – заявил Кадыров.

Кроме того, главе Чечни привидылось, что армия Российской Федерации может "дойти и до Америки", об этом он заявил в своем Telegram -канале.

"Если будет приказ верховного главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь", — сказал он.

Во время интервью пропагандистским СМИ тоже не обошлось без очередного перформанса. Так, Рамзан Кадыров продемонстрировал Ольге Скабеевой "трофейный пистолет", якобы держащий специально для президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот застрелился, как Гитлер.

Напомним, в марте 2022 года Кадыров публиковал видео, якобы находясь под Киевом, тогда он тоже угрожал "взять" столицу. Через две недели после этих заявлений ВСУ оттеснили оккупанту из киевской области.

На днях Кадыров заявил, что собрался "брать" Киев, Одессу и дойти до Польши, а западные танки не страшны, потому что он их планирует сбивать системой ПВО.

В понедельник, 13 февраля, стало известно, что в России попытались отравить помощника Рамзана Кадырова и командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова.

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