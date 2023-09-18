"Кадыровцев" в России до сих пор боятся: журналист рассказал, как отряды "дон-дона" ставят Москву в "любую позу"

"Страшилка" о грозных чеченцах и "кадыровцах" в России до сих пор актуальна, ведь их продолжают бояться в Москве.

Об этом в эфире телеканала FREEDOM рассказал журналист Роман Цымбалюк.

"В какую сторону будут качаться чаши весов"

Часто русские деятели куда-то исчезают, потом часто появляются. Это не касается командиров полков и бригад, которых мы просто убиваем на украинских фронтах, что они сами потом признают”, — отметил журналист.

“Когда Пригожин начал свой, казалось бы, победный марш в сторону Москвы и захватил штаб южного военного округа, ряд “товарищей” взяли паузу, например, такие как пропагандистка и путинистка Маргарита Симоньян. Она долго молчала, потом объясняла это тем, что у нее не было Интернета. То есть она смотрела, в какую сторону будут качаться чаши весов», — заметил он.

“То же самое было и с Кадыровым. Он один из людей, являющихся центрами реальной силы. Он высказался далеко не сразу. В этом можно убедиться даже по хронологии всех заявлений», – говорит Роман Цымбалюк.

Что будет в России после Кадырова

“Если мы говорим о ситуации с Кадыровым, то я пока его не покажут на лафете, не стал бы хоронить. Но моделировать, что после Кадырова будет в России, мы можем и никто нам это не запретит”, — рассказал он.

“Кадыров говорит о том, что он пехотинец Путина – не России, а именно Путина. Это любопытный момент. Мы с ними воюем и, соответственно, можем проводить какие-то аналогии с собой», — говорит журналист.

“У нас ни один военнослужащий никогда не скажет, что он пехотинец генерал, адмирал Зеленского. Это невозможно, потому что у нас все военнослужащие служат не конкретному лицу, а президенту Украины. Независимо от фамилии ничего в этом подходе не изменится. Это свойственно всем демократическим государствам”, — прокомментировал Роман Цымбалюк.

“Тишина в Чечне достигается тем, что они без суда и следствия убивают людей — геев или политических оппонентов и т.д. Если учесть, что там все-таки немного законы России не распространяются, то что такое кровная месть там все знают. Поэтому фактически это взрывоопасный регион РФ и из этого следует исходить”, — отметил журналист.

Почему в России до сих пор работает "страшилка" о грозных чеченцах и "кадыровцах"

“Я не соглашусь, что “страшилка” о грозных чеченцах начала осыпаться. Вопрос против кого. То, что украинцу хорошо, это россиянину смерть. То есть чеченцев и "кадыровцев" в России как боялись, так и продолжают бояться. То, что они ставят в "любую позу" Москву, ни для кого не является тайной", — утверждает он.

«Приблизительно год назад близкое окружение Кадырова, в частности Делимханов с прекрасной бородой, которой все завидуют, рассказывал о том, что он будет защищать Путина в МГИМО, где училась Захарова и другие нацисты. Они в Москве ставили будущих дипломатов в эту "интересную позу". Поэтому "страшилка" работает. Вопрос в том, что она не работает в Украине”, – резюмировал Роман Цымбалюк.

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