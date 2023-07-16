"Кадыровцы – это больше о маркетинге, а не войне": Череватый об оккупантах возле Бахмута

Представитель Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый рассказал, что на Бахмутском направлении, близ села Клищиевка, находится небольшое подразделение наемников Рамзана Кадырова, однако присутствие "кадыровцев" больше является маркетинговым ходом, чем проявлением военной тактики.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

"Кадыровцы – это больше о маркетинге, чем о военном деле. То есть миллиарды, которые были вложены в режим Кадырова, он вынужден отрабатывать и показывать, как он пытается отблагодарить своего хозяина. Но как военная единица – они не дают каких-либо больших результатов", — сказал он.

По словам Череватого, значительные потери под Бахмутом заставляют Россия стягивать туда "разношерстные" войска. В частности, элитное подразделение воздушно-десантных войск, подразделение российского спецназа, подразделение армейского боевого резерва "Барс" и подразделение "Шторм-Z".

"Бахмут на сегодняшний день, кроме военного значения, имеет также информационно-пропагандистское значение. За этот город россияне положили столько личного состава и техники! По сути, они там уничтожили одно из самых боеспособных своих подразделений "Вагнер" и не достигли грандиозных целей”, — сказал Сергей Череватый.

Напомним, Роман Свитан назвал направления, где Россия может готовить новые "жесты доброй воли".

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