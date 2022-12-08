Кадыровцы покинули Запорожскую АЭС: что задумали оккупанты

Также станцию посетил один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев.

Кадыровцы покинули временную оккупированную Запорожскую АЭС перед приездом представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Россия хочет устроить импровизированное шоу перед комиссией.

Об этом идет речь на сайте Центра национального сопротивления.

"Россияне в очередной раз хотят устроить импровизированное шоу перед комиссией, поэтому уже сейчас вывезли самых одиозных ее "защитников". Именно защитой захваченной станции в Энергодаре россияне объясняют присутствие своих войск и тяжелой техники. Также станцию посетил один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев. возможно отступление россиян со станции", — говорится в сообщении.

К слову, во время предыдущих визитов инспекторов МАГАТЭ оккупанты намеренно обстреливали соседние районы со станцией, обвиняя в этом Силы обороны.

Ситуация на Запорожской АЭС

В конце ноября президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что сейчас есть признаки того, что россияне готовятся покинуть Запорожскую АЭС. Впрочем, он отметил, что это не значит, что РФ может уже скоро выйти из АЭС.

В России отреагировали на такие заявы. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страна-агрессорка РФ, незаконно удерживающая под своим контролем Запорожскую АЭС, не собирается передавать контроль над станцией любой третьей стороне.

8 декабря появилась информация, что кафиры завезли на территорию Запорожской АЭС реактивные системы залпового огня "Град" и разместили у хранилища отработанного ядерного топлива. По данным компании "Энергоатом", российские захватчики готовят провокации.

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