"Кадыровцы" пытаются продвинуться к Зайцеву и Майорску: Генштаб — о военной ситуации на Донбассе

Российские военные продолжают наступать по отдельным направлениям на восточном фронте.
В частности, 2 сентября враг пытался вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Удачи не имел.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 2 сентября.
На Славянском направлении подразделения врага обстреляли из танков, минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Вернополье, Бражевка, Дубровно, Долина, Богородичное, Донецкое, Райгородок, Краснополье. Активных наступательных действий враг не вел.
На Краматорском направлении противник совершал обстрелы в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Ивано-Дарьевка, Переездное, Веселое, Раздолевка, Григоровка, Северск. В Новопавловском направлении активных наступательных действий не проводил. Зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Великая Новоселка, Нескучное, Богоявленка, Пречистовка, Новомайорск, Никольское.
"На Бахмутском направлении совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка, Юрьевка. Силы обороны успешно отразили атаки врага в направлениях населенных пунктов пунктов Соледарь, Бахмутское, Веселая Долина. Наступательными действиями подразделения так называемых "кадыровцев" пытаются продвинуться в направлениях населенных пунктов Зайцево и Майорск, боевые действия продолжаются", - отметили в Генштабе.
На Авдеевском направлении обстрелов подверглись населенным пунктам Тоненькое, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опросное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка. Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Первомайское, Опросное и Невельское. Благодаря слаженным действиям Сил обороны, враг был отброшен на предыдущие позиции.
Напомним, армия Путина перегруппировывает свои войска. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, чего ждать дальше на фронте.
Читайте также:
- Потенциал у РФ еще есть: эксперт рассказал, что будет проходить на фронте следующие несколько месяцев
- Вооружение для Украины: в США анонсировали новое заседание в формате "Рамштайн"
- Для контрнаступления нам нужно формировать новые группировки – Жданов
- Когда и как кончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты