"Кадыровцы" расстреляли раненых российских солдат вблизи Киева

Расстреляли российских солдат в Бородянке Киевской области.

"Кадыровцы", которых глава Кремля также отправил воевать против Украины, расстреляли 12 своих же раненых российских солдат, которых они должны были отправить в Белоруссию для лечения.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, ссылаясь на данные украинской разведки в прямом эфире совместного телемарафона UA.

По словам Данилова, "кадыровцы" убили российских военных, чтобы не заниматься их эвакуацией в Белоруссию.

"Когда мы говорим о РФ, то я уже неоднократно говорил, что это — искусственное образование, это не единственный этнос. И сегодня мы имеем понимание, когда чеченцы убили 12 раненых россиян, которые они должны были отправить в госпиталь Беларуси для того, чтобы не отправлять на территорию Российской Федерации, это отношение чеченцев, которые относятся к россиянам, как к людям второго или третьего сорта, сегодня наша разведка дала тому подтверждение, когда они убили 12 ребят из РФ, расстреливая их для того, чтобы не иметь хлопот. Вот и вся Россия. Никакой единой России не существует — это искусственное образование", — сказал Данилов.

Как сообщает ГУР МО Украины, сегодня, 12 марта, около 16.00 в захваченном оккупационными войсками городе Бородянка (Киевская область) "кадыровцы" расстреляли 12 раненых российских военнослужащих 36-й ОМСБр, которых должны были эвакуировать на территорию Беларуси.

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