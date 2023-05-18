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Кадыровцы в Мариуполе издеваются над гражданским населением — ЦНС

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
528
Время на прочтение
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Кадыровцы в Мариуполе издеваются над гражданским населением — ЦНС

Кадыровцы в Мариуполе издеваются над гражданским населением/Фото: Мариупольский городской совет / Фото: Мариупольский горсовет

Прихвостни лидера Чечни Рамзана Кадырова откровенно издеваются над местными в Мариуполе.

Во временно захваченном Мариуполе оккупанты достают местных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в городе сейчас много прихвостней Кадырова. Они употребляют спиртные напитки и пьяными пристают к местным жителям. Люди получают телесные повреждения, в том числе из холодного оружия.

В свою очередь, оккупационная "полиция" отказывается принимать заявления от гражданских пострадавших.

Напомним, ранее мариупольцы намекнули оккупантам, что приход ВСУ уже близок. Во временно захваченном городе развесили плакаты с надписями "Украинское лето".

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Дата публикации
Просмотры
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