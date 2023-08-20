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"Кадыровцы" в Мариуполе напали на россиян: что произошло (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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"Кадыровцы" в Мариуполе напали на россиян: что произошло (фото)

Оккупанты в Мариуполе / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Российские военные вызвали специальное подразделение, чтобы сдержать конфликт.

Утром 20 августа во временно оккупированном Мариуполе "кадыровцы" напали на россиян. Инцидент произошел в районе "Кирова", на улице шумно и слышно выстрелы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, на перекрестке бульвара Шевченко и проспекта Металлургов собралась группа "кадыровцев" и обычных военных российской армии.

Оккупанты в Мариуполе / © Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя
Оккупанты в Мариуполе / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

“За последние полчаса количество автомобилей на фото увеличилось на около 20 единиц. Россияне, те, что “русские”, вызвали специальное подразделение, чтобы сдержать конфликт. Но что-то идет не так (ну точнее так, но не по российским планам)” – написал Петр Андрющенко у себя в Telegram.

Оккупанты в Мариуполе / © Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя
Оккупанты в Мариуполе / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Напомним, недавно пьяный "кадыровец" расстрелял российских военных под Мариуполем.

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Дата публикации
Просмотры
4601
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