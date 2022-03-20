"Кадыровцы" в Украине понесли серьезные потери и 13 марта вернулись в Грозный — "Радио Свобода"

Самого главы региона РФ Чечни Рамзан Кадыров в Украине, несмотря на его заявление, вообще не было.

За время пребывания в Украине чеченские военные армии РФ, так называемые "кадыровцы", понесли серьезные потери и 13 марта вернулись в Грозный — их вывели из Киевской области в Беларусь и далее в Чечню.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на контрразведку СБУ.

"26 февраля на украинскую землю в районе гостомельского аэропорта при попытке десантной операции попытались зайти 450 "кадыровцев". Не получилось. Часть все же смогла высадиться из одного из самолетов и была обстреляна прямо на взлетной полосе. Общие потери бойцов Кадырова за период с 26 по 28 февраля составили несколько сотен бойцов", – сообщили "Радио Свобода" в контрразведке СБУ.

Более того, самого главы региона РФ Чечни Рамзан Кадыров в Украине, несмотря на его заявление, вообще не было.

Кроме того, 27 февраля в сеть попало видео огромной колонны "кадыровцев", в подписи которой указывалось, что оно снято в местности, расположенной к северу от Киева. Почти тогда же в социальных сетях появился ролик, вероятно, из Бучи. На записи местный житель демонстрирует уничтоженную колонну военной техники и говорит: "Это кадыровцы". В тот же день стало известно о ликвидации командира 141 моторизированного полка Росгвардии Чечни генерала Магомеда Тушаева. Это, по сообщениям, подтвердил во взятый в плен боец этого подразделения.

В контрразведке СБУ также сообщили, что 4 марта из Беларуси через Чернобыльскую зону прибыл сводный отряд из войск национальной гвардии Чеченской республики, около 1200 человек. Свой лагерь "кадыровцы" обустроили в лесу под Бородянкой, но участия в боях они не принимали, только издевались над мирным населением.

"Но непосредственно в боях не участвовали, а занимались лишь тем, что "кошмарили" местное население в районе Бородянки, Бабинцев, Катюжанки и вплоть до Лютежа. Параллельно снимая разные видео для соцсетей", — сказал собеседник издания.

Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире ТСН отметил, что в Украину вошел только один полк чеченцев и все они "удобряют наш чернозем".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 25-й день (война уже 8-й год). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 20 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.

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