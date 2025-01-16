"Кадыровцы" в украинском плену долго не задерживаются: военные назвали причину

Кадыров постоянно утверждает, что "кадыровцы в плен не сдаются", но практика свидетельствует о другом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров готов на все, чтобы вызволить своих бойцов из украинского плена.

Об этом сообщили снайперы Кирилл и Даниил Яковлевы в интервью для YouTube-канала Армия TV.

"Это очень хороший товар. Если чеченца поймают, они знают, что Кадырову скажи – хоть слона привези, то он тебе слона на чеченца поменяет", – отмечает снайпер.

В частности, это можно было отследить тогда, когда началась Курская операция и в ВСУ попали настоящие "кадыровцы".

"Нет, так они же потом их сразу, если не ошибаюсь, обменяли. Там обменами занимается чеченец. Брат Кадырова. И все. Когда мы россиянам говорим: вы знаете, кто там пленными занимается, то там брат Кадырова, что вы ему там не очень интересны. Ему интересны там конкретные моменты", — отмечает военный.

В России эту информацию не очень хотят делать публичной, чтобы не было претензий к другим россиянам, которых не так охотно возвращают из плена в Украине.

Также они рассказывают, что у Кадырова есть "Ахмат Сила", в которую он набирает своих. Это позволяет закрыть так называемые потребности в мобилизации. Однако, чтобы не тратить свое собственное войско, у него также есть "Ахмат Север", куда гребут всех подряд, в частности заключенных, чтобы отправлять именно их на фронт.

Ранее сообщалось, что на Курщине гражданские массово сдают "кадыровцев" ВСУ.

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