"Кадыровцы" вместо "вагнеровцев": в Кремле хотят возобновить боевую активность на Донбассе — ISW

В Москве, вероятно, намерены заменить "вагнеровцев" "кадыровцами" на Донецком направлении в Украине. Впрочем, такого поворота событий опасается и сам Кадыров.

Об этом информирует ISW.

Аналитики отмечают, что Кадыров пытается избежать привлечения своих войск к наступательным действиям в Украине. Кроме того, Кадыров утверждал, что по состоянию на 8 мая в Чечне находились 3300 военнослужащих полка "Север-Ахмат"

"Кадыров, возможно, консервировал свои силы вместо того, чтобы отправить их на фронт. Ограниченное участие чеченских подразделений на фронте может свидетельствовать о том, что Кадыров не спешит привлекать свои войска к наступательным действиям в Украине", – говорится в отчете ISW.

В Институте изучения войны говорят, что чеченские силы получили новый приказ и взяли на себя ответственность за линию фронта в Донецкой области.

"Чеченские подразделения должны начать "активные боевые действия" и "уволить ряд населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Накануне Министерство обороны России заявило, что штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса и спецназа "Ахмат" проводят наступательные операции на Марьинском направлении.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова о "отмщении в полном смысле слова" из-за атаки дронов по Москве, в которой он обвинил Киев.

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