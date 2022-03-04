"Кадыровцы" захватили АЭС и убили работников, контролировавших ядерную безопасность - Арахамия

Сейчас на АЭС руководят боевики.

Чеченские боевики, так называемые "кадыровцы", захватили Запорожскую АЭС в Энергодаре и убили нескольких ключевых сотрудников, которые контролировали ядерную безопасность и обучались этому десятки лет.

Об этом во время брифинга 4 марта сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Сейчас на АЭС управляют боевики. Украинские власти считают, что ни Украина, ни даже захватившая АЭС Россия не могут гарантировать там безопасность.

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"Что сейчас у них в голове, у этих чеченских боевиков? Они могут шантажировать потом и Россию, говорить давайте там независимость Чечни или что-нибудь такое. Фактически конкретные террористические группировки захватили ядерные объекты", — подчеркнул Арахамия.

Он еще раз подчеркнул, что этот вопрос нужно доносить сейчас до всего мира.

По словам Арахамии, на переговорах украинская сторона предлагала создать бесполетную и бесконфликтную зону в радиусе 30 км вокруг всех ядерных объектов страны.

"Тогда военные с их стороны не подтвердили и сказали, что "все нормально", вот "мы вместе контролируем Чернобыль", "охраняем" и так далее. А здесь уже случилось Запорожье", — сказал Арахамия.

Он отметил, что тоже самое может случиться, например, с Южноукраинской АЭС в Николаевской области. Там тоже идут сейчас большие бои.

"Поэтому мы считаем, что этот факт – большая конкретная угроза, международный терроризм ядерных объектов", – добавил Арахамия.