"Кадыровцы" засветились на Сумщине: есть ли угроза нового большого наступления РФ

От Сум до российской границы – 30 км. Приграничные районы Сумской области давно являются прифронтовой зоной с минометными и авиационными обстрелами. Однако в последнее время украинское военное руководство заговорило о Сумщине уже из-за возможного наступления россиян – 560 км границы области с Россией дают широкое пространство для новообразованной российской группировки "Север". Тревогу подогрели слухи россиян о "захвате" села Рыжевка.

ТСН.ua собрал это, что известно о ситуации на Сумщине.

Российские провоенные паблики и комментаторы пытаются всячески разгонять тему "наступления на Сумы" (как это происходит и с "наступлением на Харьков"). Пишут, что Сумы являются более "простой целью", чем Харьков, и в случае захвата могут открывать дальнейшие возможности для действий как в харьковском направлении, так и в направлении Киева.

Накануне лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что якобы бойцы полка "Ахмат-Чечня" вместе с военными других российских подразделений "захватили" село Рыжевка Сумской области, которое находится на границе с Курской областью.

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"Бойцы полка "АХМАТ-Чечня" МО РФ под командованием дорогого БРАТА Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от врага очередной населенный пункт", — сказал Рамзан Кадыров.

По его словам, якобы в результате масштабного спланированного наступления украинские бойцы понесли потери и отступили.

Ситуация в Рыжевке: данные украинской стороны

Аналитики DeepState сообщили, что еще с 2022 года село Рыжевка находится в "серой зоне", украинских военных там почти нет, а российские ДРГ туда часто заходили.

"Ахмат-чай" опубликовал видео, как они гуляют по селу и бьют стволкой по окрестным селам. Они могли совершить эту акцию и в любой другой день года", — отметили аналитики.

Глава Белопольской громады Юрий Зарко рассказал в комментарии "Суспільне", что россияне не захватили село Рыжевка. 22 мая заместитель мэра Белополья Владимир Видуев подчеркнул, что в Рыжевке осталось семь человек.

Россияне били по гражданским / Фото: Associated Press

В то же время проблема Рыжовки — географическая, ведь населенный пункт расположен за рекой и фактически был сателлитом поселка Теткино (РФ). В DeepState заявили, что бросать туда силы смысла нет, поскольку в таком случае нужно также контролировать Теткино.

По словам руководителя "Центра противодействия дезинформации" Андрея Коваленко, активных действий в пограничных ситуациях нет.

Оккупантов в Рыжевке нет — Зеленский сообщил о ситуации на фронте

Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию в Сумской области. В селе Рыжевка оккупантов на данный момент нет.

Враг там пытался провести операцию пропагандистского характера. Об этом по результатам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил президент Владимир Зеленский.

Однако, по его словам, там идет активность российских диверсионных групп.

"Их уничтожают. И будут уничтожать. Что касается села Рыжевка, оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет", — отметил Зеленский.

Позиция СНБО

Андрей Коваленко заявил, что происходящее на Сумщине сейчас — это не начало того, что было на Харьковщине.

"Россияне попытались прощупать оборону в направлении Рыжевки, которая является "спутником" российского Теткино. Активных действий в пограничных пока нет", — сказал он.

Коваленко отметил, что украинские бойцы контролируют ситуацию, противник получил огневое поражение. Кроме этого, он отметил, что "кадыровцы" — это информационная армия, тогда как ставка сделана именно на информационном компоненте.

Он добавил, что по состоянию на утро не стоит сравнивать ситуацию с Харьковщиной, однако в пограничной стороне остается угроза действий противника.

Почему Украине выгодно наступление РФ на Сумщину

Российская армия действительно могла открыть еще один фронт, напав на Сумскую область со стороны Курска. Но на Харьковском направлении у врага появились серьезные проблемы, отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, ВС РФ пока не имеют достаточного ресурса, чтобы добиться значительных успехов. К тому же оккупантам нужно сконцентрировать "свободные" войска и технику, чтобы наносить удары по Сумщине, но они их не имеют, потому что стягивают группы войск "Запад", "Юг" и "Днепр" под Белгород, чтобы продолжить боевые действия хотя бы в направлении Волчанска.

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что российская оккупационная армия, наступая на Харьковскую область, применила один из трех эшелонов своих резервов, но тот не выполнил поставленную задачу в полном объеме. Поэтому теперь агрессор задумался о перенесении боевых действий на север, вплоть до Сумской области, или об усилении наступления на любом другом направлении.

Российские войска на территории Сумской области накапливают силы, чтобы растянуть украинские резервы, считает офицер Вооруженных сил Украины Игорь Лапин.

По его словам, в Сумской области российские оккупанты часто пытаются совершать диверсионно-разведывательные операции.

"Есть информация, что они там накапливают необходимые силы для того, чтобы растягивать наши резервы. В Харьковской области им это удалось. А кто остановил врага в Харьковской области кроме бригады ТрО, которая укомплектована без мотопехотных подразделений? Это были спецподразделения Нацгвардии и другие спецподразделения", – рассказал Лапин.

Наступление на регион 2022 года

Сумская область по понятным причинам была среди регионов, откуда начиналось полномасштабное вторжение РФ.

В 3 ночи 24 февраля 2022 года пограничные пункты Сумщины оказались под обстрелами, а к 17:00 техника россиян была в центре Сум.

Впрочем, Сумская область рассматривалась тогда российской армией, прежде всего как маршрут быстрого наступления на Киев – параллельно с Черниговщиной и севером Киевщины.

После отступления россиян из Сумщины – в апреле 2022 года – область осталась прифронтовым регионом.

Из-за соседства с тремя российскими областями (Брянской, Курской и Белгородской) рутиной для ее приграничных районов стала "война ДРГ", заминированные дороги, минометные обстрелы и "прилеты" КАБов.

Ситуация с постоянными обстрелами приграничных районов Сумщины начала стремительно ухудшаться еще в 2023 году и в июле ОВА объявила добровольную эвакуацию из сел в 5-километровой полосе у российской границы.

С тех пор, по словам главы ОВА Владимира Артюха, из 115 населенных пунктов выехало более 12 тысяч человек.

Последствия атак россиян / Фото: Associated Press

По всем формулировкам о "взять Сумы", "окружить Харьков" и "наступать на Киев" просматривается тенденция реальных намерений россиян – желание расширить активный фронт российско-украинской войны и таким образом "растянуть" украинскую оборону. Об этом пишет британский аналитический центр RUSI, который обращает внимание, что попытки наступления на Харьков будут заставлять украинскую армию перебрасывать резервы, в том числе и дефицитные средства ПВО. Активность россиян в Сумской области будет служить тем же целям.

О недостаточности нынешних сил для двух больших наступлений россиян говорит и другой украинский военный аналитик Иван Киричевский из Defence Express.

"На границе с Сумщиной стоит максимум 10 тысяч российских военных. Россияне наступают на Харьковщину 30-тысячными группировками. В феврале 2022 года, когда они наступали на Сумы, шла танковая армия — это несколько сотен танков и несколько десятков тысяч военных. Сейчас россияне на Сумы могут направить меньше войск, чем в начале войны", — рассказал он сумскому изданию "Сахар".

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