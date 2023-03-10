Кадыровский вопрос: сколько Чечня продержится в границах России — Пионтковский

Путин встретился с 17-летним сыном Кадырова и поздравил его с предстоящей женитьбой. Они говорили о молодежной политике в то время, когда о Кадырове-старшем все чаще появляются новости о его болезнях и наркозависимости.

В эфире телеканала "Freedom" российский математик, публицист Андрей Пионтковский отметил, что Рамзан Кадыров действительно в последнее время в тени.

"Вместе с Пригожиным он активно атаковал Генштаб. А сейчас не хочет вписываться ни в одну из сторон. У Кадырова своя игра — он создал собственную армию, которая нужна ему для защиты Ичкерии, а не для России. Несколько недель назад он дал интервью, в котором говорил о том, что он 15 лет назад вместе со своей Ичкерией вели борьбу против российского империализма и их никто не поддержал — ни Запад, ни Украина. Очень странные речи из уст российского генерала", — считает Пионтковский.

Фото: росСМИ

По его словам, это свидетельствует о том, что он понимает – война проиграна и цель его армии другая. Когда Путин уйдет, он станет очень уязвимым, все силовики его ненавидят и он держится только на личной унии Путина.

"Путин проиграл войну в Чечне и за это он платит огромную дань Кадырову, а Кадыров демонстрирует формальную лояльность. Поэтому интервью Кадырова было адресовано населению Ичкерии. Кадыров готовится к решению задачи — защищать независимость Ичкерии от новых попыток российских силовиков" – добавил Пионтковский.

Напомним, по мнению Пионтковского, президенту РФ Владимиру Путину нужна затяжная война без победы или поражения, ведь это позволит ему удержать свою власть. Сейчас он теряет контроль над происходящим у него под носом.

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