Кафе, в котором взорвали пропагандиста Татарского, расположено в 1,5 км от квартиры Путина.

В Санкт-Петербурге возросло количество пострадавших в результате взрыва в кафе, где погиб "военкор" Владлен Татарский.

Заведение, взорвавшее пропагандиста Владлена Татарского, находится в 1,5 км от квартиры главы Кремля Владимира Путина.

Об этом пишут росСМИ.

Отмечается, что после взрыва в петербургском кафе Street Food Bar №1 на Яндекс.Картах появилось объявление, что заведение якобы больше не работает.

"Помещение кафе с 2010 года владеет компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". Учредителем и директором этой компании является Евгений Пригожин. Ранее там находился его ресторан "Русский китч", но в 2016 году владелец Пригожин решил закрыть заведение. При этом его структуры изначально отрицали связь с новыми собственниками", — говорится в сообщении.

Также, как передает издание, сам Пригожин накануне сказал, что якобы передал кафе так называемому "патриотическому движению Кибер фронт Z".

"Одним из владельцев и управляющим бара был Александр Скляров. "Росбалт" рассказывал, что мужчина с такими данными ездит на автомобиле дочери Евгения Пригожина и регулярно нарушает ПДД", — сообщили в СМИ.

В цехах и многих помещениях, в принципе, не было вентиляции, а шум и музыка превышали допустимые нормы. За это бар был оштрафован на 32 тысячи рублей.

СМИ отмечает, что в цехах и многих помещениях отсутствовала вентиляция, а шум и музыка превышали все допустимые нормы, из-за чего бар оштрафовали на 32 тысячи рублей.

"Street Food Bar №1 вызвало раздражение среди местных жителей, которые жаловались на шум и нарушение санитарных норм. В ресторан приходили с проверками, в результате сотрудники Роспотребнадзора нашли серьезные нарушения", — также выяснили в СМИ.

Кроме того, издание отмечает, что взорванный ресторан находится всего в полутора километрах от бывшей квартиры Путина — на 2-й линии Васильевского острова, 17.

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"Сейчас ее владельцем является эксдружина российского президента – Людмила Очеретная. В выписке ее фамилия скрыта наименованием "физическое лицо", — добавляют в сообщении.

Напомним, что в Санкт-Петербурге возросло количество пострадавших в результате взрыва в кафе, где погиб "военнослужащий" Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) – сейчас известно уже о 32 пострадавших, 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

Российские пропагандисты заявляют, что Дарья Трепова, якобы подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского, задержана.