Оккупанты начали использовать "жесточайшее оружие": вражеские снаряды спускаются на парашютах

В МВД отмечают, что все преступления России против Украины будут расследованы.
В Киеве 18 марта впервые был зафиксирован факт использования россиянами новейшего вооружения, которое спускается на парашютах.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет Медиа Центр Украина.
"Вчера в Киеве впервые был зафиксирован факт использования новейшего вооружения – снаряды, которые спускаются на парашютах. Россияне используют жесточайшее оружие", — Антон Геращенко.
Советник министра внутренних дел подчеркнул, что все преступления России против Украины будут расследованы.
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