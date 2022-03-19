Оккупанты начали использовать "жесточайшее оружие": вражеские снаряды спускаются на парашютах

В МВД отмечают, что все преступления России против Украины будут расследованы.

В Киеве 18 марта впервые был зафиксирован факт использования россиянами новейшего вооружения, которое спускается на парашютах.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет Медиа Центр Украина.

"Вчера в Киеве впервые был зафиксирован факт использования новейшего вооружения – снаряды, которые спускаются на парашютах. Россияне используют жесточайшее оружие", — Антон Геращенко.

Советник министра внутренних дел подчеркнул, что все преступления России против Украины будут расследованы.

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