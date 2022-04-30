Каховский журналист, находившийся в российском плену, узнал одного из своих мучителей

Каховский журналист, находившийся в российском плену, узнал одного из своих мучителей

Каховский журналист Олег Батурин, находившийся в российском плену почти 8 дней, узнал одного из своих мучителей. Им оказался так называемый "генерал-майор ДНР" Валентин Мотузенко.

Оккупанты держали в плену мужчину и издевались над ним.

Об этом Олег Батурин написал на своей странице в Facebook.

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"Узнал второго садиста, который вместе с "гауляйтером" Новой Каховки Владимиром Леонтьевым в кабинете городского головы Новой Каховки вечером, 12 марта, угрожал меня убить. Валентин Иванович Мотузенко, "генерал-майор днр", считается основателем батальона "Кальмиус", "днр", — написал Батурин.

Напомним, 20 марта отпустили из плена журналиста Олега Батурина.

"Практически без еды. Несколько дней почти без воды. Без мыла, без сменной одежды. Не понимая, где я. Но они четко знали, за что. Они хотели сломать, растоптать. Показать, что будет с каждым журналистом: тебя убьют. Почти 8 дней я сидел с низко наклоненной или покрытой головой. Они боялись, что я могу увидеть их лица", — написал после освобождения Олег Батурин.

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1 апреля вооруженные военные РФ пришли на заседание горисполкома Каховки и назначили "управлять" городом Павла Филипчука, который недавно жил в российском городе Сочи и вернулся за несколько дней до нападения РФ на Украину. Кроме того, захватчики назначили "своих людей" на должности руководителей полиции и водоканала.

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