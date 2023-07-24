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Каховское водохранилище после подрыва оккупантами – новое фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Каховское водохранилище после подрыва оккупантами – новое фото

Кадры по Каховской ГЭС на 21 день после теракта/Скриншот.

Российские войска 6 июня подорвали Каховскую ГЭС, захваченную еще осенью 2022 года.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак показал, как сейчас выглядит Каховское водохранилище, после того, как 6 июня российские оккупанты подорвали ГЭС в Херсонской области.

Фотографию он опубликовал в своем Telegram-канале.

Каховское водохранилище после подрыва оккупантами. Фото: Astra. / ©
Каховское водохранилище после подрыва оккупантами. Фото: Astra.

По словам ученых, последствия экокатастрофы, которую устроили оккупанты, еще будут проявляться не один год.

"Сейчас на месте Каховского водохранилища поверхность из сплошного, как бы так сказать, сцементированного ила органического, а более глубокие прослойки оставляют под собой законсервированные отмершие части животных, растений, которые не разложены. После каждого дождя они будут вымываться и попадать в водную течь Днепра. Будут заражать ее и будут загрязнять", - отметили эксперты.

Госэкоинспекция после подрыва Каховской ГЭС зафиксировала, что в Днепр попало значительное количество нефтепродуктов, затем это пошло в Днепро-Бугский лиман и в Черное море. 

Напомним, в Днепропетровской области украинцы посадили картошку на дне высохшего Каховского водохранилища (видео).

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Дата публикации
Просмотры
4802
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