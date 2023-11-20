Как 24 февраля 2022 года Россия планировала отрезать Украину от Черного моря: Наев раскрыл план

Если бы России удалось высадить морской десант на территорию Николаевской и Одесской областей, то регионы могли бы быть оккупированы.

Во время полномасштабного вторжения 2022 Россия планировала идти через Вознесенск Николаевской области, чтобы получить полный контроль над украинским побережьем Черного моря.

Об этом рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев в колонке для Укринформа.

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Он сообщил, что в марте 2022 года получил эти данные от главы разведки и отдал приказ командующему оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ генерал-майору Андрею Ковальчуку перебросить часть войск в район Вознесенска, а начальнику группы огневого поражения полковнику Виталию Пахомову — переместить все средства огневого поражение.

"Прогноз сбылся — утром следующего дня враг начал сунуть в Вознесенск. Но там его встретило подразделение десантников 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и более суток уничтожало бронетехнику и личный состав оккупантов. Остальные вражеские подразделения, пытавшиеся наступать, начали "крошить", сосредоточена Силами обороны на этом направлении. Первый же танк противника, двигавшийся через мост в районе Вознесенска, был взорван вместе с мостом, и часть сил врага была фактически "укупорена", — отметил Наев.

Тогда оккупанты силами до десяти батальонно-тактических групп пытались найти путь в обход Вознесенска, но их крыли огнем.

"В случае, если противнику удалось пройти через Вознесенск дальше вдоль административных границ двух областей вплоть до границы с Молдовой, то россия получила бы возможность высадить морской десант на территорию Николаевской и Одесской областей. А это дало бы противнику возможность оккупировать не только расположенные на побережье города Николаев и Одессу, а и области целиком. В таком случае Украина была бы лишена выхода к Черному морю, порты в Одессе, Черноморске, Южном, Рене – просто бы не работали. Наша экономика такого бы не выдержала", - считает украинский командующий.

Напомним, после неоднократных атак Черноморский флот сбегает с запада Крыма.

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