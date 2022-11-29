Как американские системы Patriot изменят ситуацию на фронте: объяснили в Воздушных силах ВСУ

Американские комплексы Patriot могут защитить до 120 км фронта.
Если Украина получит американские зенитные ракетные комплексы Patriot, она сможет защитить до 120 километров фронта.
Об этом в рамках единого телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Если передадут дивизион – можно перекрыть серьезный участок фронта, если комплекс – это ЗРК, которые могли бы перекрывать 100-120 километров фронта. В зависимости от того, сколько будет тех установок", – предположил он.
Он также добавил, что дальность работы установки – 150 километров. И чем больше у Украины будет таких комплексов, тем большую линию фронта можно защитить. К тому же у Patriot хорошо развиты радары, которые позволяют видеть на сотни километров.
Что известно о комплексах Patriot
Зенитно-ракетные комплексы разработаны в США и используются в стране и ее союзниках. Состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложил развернуть Patriot с украинской стороны границы. За это выступает и президент Польши Анджей Дуда.
После этого глава МИД Германии Кристин Ламбрехт заявила, что возможность развернуть Patriot за пределами территории стран-членов НАТО следует обсудить с другими членами Альянса.
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