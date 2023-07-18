Как атака на Крымский повлияла на логистику российских войск: оценка аналитиков ISW

После "бавовны" на мосту образовались большие пробки в Джанкойском районе и на оккупированной территории Херсонщины в направлении Мелитополя.

Последствия атаки на Крымский мост 17 июля способны усугубить логистику российских войск на юге Украины во время наступления ВСУ.

Такую оценку дали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

На видео с последствиями атаки по Крымскому мосту видно, что один пролет автодороги обрушился, а другой был поврежден, однако остался целым.

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В российском Министерстве транспорта заявили, что в результате инцидента не были повреждены ни железнодорожный мост, ни опоры автомобильного моста. Движение поездов было восстановлено через несколько часов после взрывов.

Оккупационные "власти" полуострова перенаправили движение гражданских на территорию России через оккупированные южные украинские территории. Российские источники информировали о больших пробках в Джанкойском районе Крыма и временно оккупированной территории Херсонщины в направлении Мелитополя.

Аналитики считают, что бегущие из Крыма российские туристы после взрывов на мосту, вероятно, усилили движение и, скорее всего, помешали российской логистике с полуострова в "тыловые районы" на территории Херсонщины и Запорожья.

Российские "власти" Крыма попросили гражданских рассмотреть альтернативные пути эвакуации, чтобы "смягчить неотложные проблемы с дорожным движением".

В отчете также указано, что спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов отказался комментировать причастность государства к инциденту на Крымском мосту. Аналитики напомнили, что ранее украинские официальные лица заявляли – мост через Керченский пролив и военные районы в оккупированном Крыму являются законными военными целями для ВСУ.

Последствия взрывов на Крымском мосту

Напомним, на автомобильной части Крымского моста прогремели два взрыва в ночь на 17 июля, в результате которых там зафиксированы существенные повреждения. После "бавовны" из оккупированного Крыма начали массово бежать россияне, поэтому образовались автомобильные пробки длиной в десятки километров. "Властью" был предложен "альтернативный путь" выезда с полуострова – через оккупированные украинские территории, где возможны удары украинской артиллерии.

Заметим, в результате инцидента на Крымском мосту на выезде из оккупированного Мариуполя на трассу Мангуш/Бердянск образовалась тянучка на десятки километров.

По оценкам генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко, в случае прекращения функционирования Крымского моста логистика оккупантов ухудшится до 40%.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Керченский мост взорвали – а это непросто! Почему не использовали Storm Shadow?"

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