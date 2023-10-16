Как "азовцу", за которым "охотились" россияне, удалось вырваться из оккупированного Мариуполя: невероятная история

"Азовец" Игорь Бо прошел сложное испытание судьбой, но не сломался. С начала полномасштабной войны защищал Мариуполь, получил тяжелое ранение, прошел оккупацию, был на волоске от смерти, но в конце концов ему удалось уехать из оккупированного города.

Настоящая история "азовца" о жизни в оккупированном Мариуполе, тяжелая травма, укрывательство от россиян, фильтрационные лагеря и первый шаг на свободной Украине опубликована на Ютуб-канале "Бомбардир".

Как попал в «Азов»

Игорь попал в «Азов» в 2014 году. К тому времени ему было 19 лет, но он решил, что нужно защищать свои земли от врага.

"Все началось с 2014 года. Тогда я понял, что нужно идти на войну. Что-то внутренне у меня изменилось. Весной 2014 года я начал звонить всем "добробатам", которые тогда были. Пробовал записаться в ряды "Донбасса". Мне сказали " Нет", потому что в то время было 19 лет. У меня не было военного опыта. После того я связался с друзьями, которые были в "Азове". Тогда он еще был не батальоном, а добробатом. Позвонил знакомым и сказал: "Хочу воевать, куда идти". Тогда мне сказали об "Азове". Все, я летом 2014 года собрал вещи и поехал в Киев в рекрутинговый центр. Его тогда как такового еще не было. Просто были знакомые, которые сказали, что я приеду" …С тех пор я нахожусь в этом подразделении», — вспоминает он.

Почему ушел из «Азова»

Пробыв в подразделениях несколько лет, он захотел попробовать себя в других областях. Тогда решил уехать на работу за границу. Проработав прорабом полгода, мужчина отдает себе отчет, что это не его и возвращается в «Азов».

«В 2020 году я начал осознавать, что я с 19 лет нахожусь в подразделении («Азов» – ред.) и что ничего не видел, кроме того вакуума, где я рос. Я тогда понял, что, кроме того, как воевать, я ничего не умею. Я сказал командирам, что мне нужно сделать этот шаг для того, чтобы осознать, кто я и кем я являюсь. Тогда я отправился на работу на строительство. Я специально хотел получить профессию, чтобы понять, как это работает. Стал прорабом на строительстве. Это было за границей. Тогда я для себя решил, что нужно полностью отвлечься от общества. После того, как проработал полгода, пришло понимание, что это не мое. Не то что я хочу. Зачеркнул галочку и понял, что нужно возвращаться (в "Азов" — ред.)", — говорит военный.

Легендарная бригада "Азов" / Фото: скриншот с видео

Разговор с «Рэдисом»

Игорь рассказывает, что первому, кому он сказал о своем решении вернуться в подразделение – был командир полка Азов Денис Прокопенко "Редис".

«Первый человек, кому это я сказал – это был он («Рэдис» – ред.). Я просто позвонил по телефону и сказал, что я возвращаюсь. Реакция была очень положительна. Тем более, я с ним общался, что мне нужно это сделать: "Дайте мне год, чтобы я понял". Через год вернулся»

Начало полномасштабного вторжения и тяжелое ранение

Когда началась полномасштабная война, Игорь Бо вместе с собратьями защищал от оккупантов Мариуполь. Там получил тяжелое ранение ног.

«Получил ранения в первой половине марта (2022 – ред.). До этого мы выполняли разные боевые задачи. Это было 22 марта. Утром я вывел своих собратьев из блокпоста, который уже был наполовину зарыт огнем артиллерии и «Градов». Я отлично понимал, что еще несколько дней там люди не проживут. Это был левый берег со стороны Широкино. Вывел весь блокпост. За мной приехала машинами с моими собратьями. Тогда мне рассказали трагическую историю – о гибели друга, собратья. Это был «Метр» Стас. Сел в машину и уехал в штаб, чтобы пробить для себя дистанцию и так далее. Не доехав практически 300 метров до штаба, это было под огнем артиллерии, я был на месте пассажира и в тот момент по машине прилетает снаряд «Града». Попал в капот со стороны водителя. Прилетает снаряд – взрыв, я ничего не понимаю. Моментально немеет нога. Есть осознание, что что-то прилетело. Оперативно забираю автомат, выхожу из машины. Становлюсь на одну ногу нормально, становлюсь на другую, она подкашивается и падает. Тогда понимаю, что у меня ранение. Машинально достает джут, забинтовываю, стягиваю и ползу помогать своему собратью. Следующая кассета «Градов» зарядилась, выпускается по той же области, где я был. Все разрывается по сторонам, я отдаю себе отчет, что не могу помочь ему, потому что взрывы были возле него. Отползаю на несколько метров и жду, пока стихнет обстрел», – вспомнит он.

Был в секундах от того, чтобы себя застрелить

После того, как он получил сложное ранение, он понял для себя, что не хочет быть обузой для собратьев, поэтому решил себя застрелить. Был в секундах, чтобы это сделать, но этот истощенный организм «отключился».

«Поднимаю голову, чтобы посмотреть – и вижу взрыв. Вспышку я видел у ноги. Меня откидывает назад. Моментально немеет вторая нога. Я понимаю, что я снова 3-сотый. Беру второй жгут, пытаюсь затянуть, но я не могу это сделать, потому что у меня нет сил на это. Несколько попыток, понимаю, что это дело – мертвое. Заклеиваю, чтобы просто жгут висел. Лежу жду. Я понимаю, что у меня кровотечение, я могу стечь. Сил не было вообще, мне было тяжело даже открыть веки. До начала войны у меня была такая позиция, что я не собирался сдаваться в плен. Я для себя решил, если я не могу приносить пользу, то я не хочу быть обузой. Я ему следовал. Беру автомат. Ставлю на автоматический огонь, направляю на голову и осознаю, что пора, потому что нет смысла, не понимаю, что вообще со мной происходит. И отключаюсь. Открываю едва глаза, понимаю, что я еще жив. Тогда думаю, что так просто умереть. Вся жизнь прошла перед глазами. Нащупываю спусковой крючок и еще раз отключаюсь».

Путь в больницу под обстрелами

Его нашли раненым собратья, оказали первую помощь, а на следующий день «азовец» был в больнице. Впоследствии его транспортировали в другое медицинское учреждение, во время чего попали под обстрел россиян.

«Меня чудом нашли ехавшие по маршруту собратья. Забрали меня и собрата, водителя и повезли на базу. Я открываю глаза – меня несут в подвал, открываю глаза – меня бинтуют, открываю глаза – я в «скорой». Дальше я оказываюсь на операционном столе… Дальше меня перевозят в другую больницу. Когда мы почти приехали, начался очередной обстрел «Градами». Меня оставили там. Снова взрыв возле машины. Обломки стекла летят на меня. У меня было такое состояние, когда вы меня уже добьете. Благо не один обломок не попал в меня. Меня только немного порубило. Через 20 мин ко мне подбежали и сказали: "О, ты живой". Но больница была настолько убита. Хоть картины пиши. Больница была переполнена. Люди лежали везде», — рассказал жуткие воспоминания Игорь Бо.

Оккупацию Мариуполя встретил в больнице

Осознавая, что в ближайшее время эта больница будет оккупирована россиянами, он придумал взорвать себя вместе с ними.

«Бои шли у больницы. Сегодня-завтра эта больница будет либо стерта, либо под оккупацией. Так и стало. Я встретил военного и попросил его две вещи, чтобы он оставил ПЭМ и две гранаты. После чего я увидел напуганные глаза. Тогда он спросил: "Для чего это тогда". Я ему сказал, что вы сегодня-завтра отсюда уйдете, а мне нужно… Ничего мне не оставили. К концу мая эту больницу захватили россияне. Было осознание, что я уже мертв, только то, что я могу только пока разговаривать. Просто живой труп. У меня были повреждены ноги. Я понимал, что когда они зайдут, меня живым не найдут», – говорит «азовец».

Украинские военные на "Азовстале" Фото: Дмитрий Казацкий

Создание легенды, спасшей Игоря

Чтобы выжить, военный придумал легенду.

«Я понимал, что под своим имя и фамилией я не могу двигаться дальше. Потому что все списки есть. Придумал новую фамилию, которая связана с моей. Стал «косить» под вышедшего за водой гражданского и его ранило «Градом». Я нашел привычные ножницы и разрезал свои права так, чтобы были видны две первые буквы фамилии и что они были изданы в Донецкой области. Я вываливал их в свою кровь. Это меня спасло, потому что к концу мая боевые действия отошли за несколько кварталов. Тогда началась так называемая "зачистка". Они искали украинских военных в этой больнице", – рассказал он.

Медсестры сдали информацию об «азовце»

"Азовец" напоминает, что 20 мая вошли россияне. Игоря сдали россиянам медсестры. Оккупанты угрозами и избиением пытались выбить признание, военный ли он.

Они на меня, я на них. Голова смотрится из коридора и на меня кивает. Разными способами они пытались узнать, я военный. Я, конечно, не военный, простой гражданский из Мариуполя. Они (оккупанты – редю) били меня, пытались выбить любую информацию, но был большой поток людей и они ушли от меня», — вспоминает он.

Через неделю русские военные вернулись. Они забрали Игоря и увезли его в помещение, где людей пытали и убивали.

В помощь Бо приехали люди из России в Мариуполь

Азовцу удалось не выдать себя россиянам. Когда в Мариуполе появилась так называемая российская связь, мужчина сообщил знакомым и беременной жене, что он жив.

«Связался со знакомыми из России. У меня многие из Донецка выехали в Россию, с которыми я вообще не общался. Тут связался, рассказал, что меня ранены, спросил, могут ли они приехать. И находят такие люди, которые смогли из России приехать. К тому моменту они были уже гражданами РФ, поэтому беспрепятственно попали в город. Я попросил банальное – это привезти вещи телефон. Я скинул их скан (новых – ред.) документов. И с этого момента началось совершенно новое. У меня были кроссовки. Я так думаю: «Так уж можно жить». Без фильтрации, потому что у меня были новые документы. Я из Мариуполя», – говорит он.

В то время он думает, как провезти фальшивые документы из Киева в Мариуполь.

Разрушен русскими оккупантами Мариуполь / Фото: Мариупольский горсовет

Как удалось уехать из Мариуполя

После этого «азовец» понял, что нужно уезжать из Мариуполя. Нашел перевозчика, придумал легенду, но по рекомендации ГУР этого не сделал. Его приютили неравнодушные люди, благодаря которым он смог покинуть город.

«Я связался из-за своих друзей в Мариуполе со службами. Хочу поблагодарить, очень сильно помогла украинская разведка. Они дали мне правильный контакт. Друзья из спецслужбы, в первую очередь, предоставили важную информацию. Дальше мы смогли проделать план, как действовать. До того как я с ними связался, у меня был свой план. Я уже нашел перевозчика. Я в пункте его нашел, а в понедельник уже должен был ехать. Поговорил с пожилой женщиной, будто я ее внук… Со мной связались в субботу, чтобы я не делал этого, потому что я бы просто не прошел эти блокпосты. После чего я отверг свою идею и смог случайно найти людей, которые меня приютили. Благодаря им я смог уехать за пределы Мариуполя», – вспоминает Игорь Бо.

Ему удалось уехать за пределы города, однако он все равно был на оккупированной территории. Игорь рассказывает, что захватчики часто проводили проверки.

В день теракта россиян в Оленивке (в ночь на 29 июля 2022 – ред.), у Игоря родился сын.

Теракт в Оленовке 29 июля 2022 / Фото: Associated Press

Потому что вывезли из оккупации, хотя на это давали только 10%.

По словам азовца, ему удалось выехать на подконтрольную Украине территорию благодаря работе спецслужб.

«Прошел большой отрезок времени, мне набирают и говорят, что можно попробовать (выехать из оккупации – ред.), но шансов очень мало – 10%. Мне было так все равно, я уже давно смирился, что я отсюда не выберусь. У меня не было ни страха, ничего. Я соглашаюсь с той возможностью, которую мне предложили. Во благо, все получилось. Меня везли на разных транспортах», – рассказывает он.

Когда он вернулся на подконтрольную Украину, у него вообще не было эмоций. Его встретили.

Самая мистическая история, которая произошла с Игорем

«25 марта. Есть такой термин, как сонный паралич. 25 мая я засыпаю и через сон чувствую, что кто-то заходит в палату и начинает меня дружески будить. Потом мне говорят, что мой лучший друг – это Герой Украины Максим Гал "Пистон" 25 марта погиб. Я потом сопоставил, что, возможно, он тогда приходил попрощаться», – вспоминает «азовец».

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