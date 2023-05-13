Как "бандеромобиль" морпехов не дает оккупантам встретить рассвет: фото ВСУ

Морские пехотинцы атакуют российских окупантов во время "ночного сафари" с помощью американского МК –19.

Экипаж передвижного гранатометного расчета 36-й отдельной бригады морской пехоты им. Михаил Билинского имеет мощный опыт в составе мобильных огневых групп. Во время активных действий в Донецком регионе воины неоднократно устраивали ловушки врагу, ликвидировав вражескую пехоту, штурмующую их позиции.

Детальнее рассказали в управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Защитники действуют обычно в ночное время, когда можно незаметно приблизиться к врагу. С помощью дрона с тепловизором находят места скопления живой силы окупантов и быстро превращают их в "хороших".

Воины неоднократно устраивали ловушки врагу.

"На Баги мы установили американский 40-мм автоматический станковый гранатомет МК-19. Эффективная дальность его огня 1500 метров. Он оказался очень удобным средством для борьбы с вражеской пехотой", – рассказали военные.

Также читайте ВСУ в Клещиевке ликвидировали нескольких топзахватчиков

"Весит гранатомет достаточно много, вместе со станком более 55 кг, поэтому установили его на легкую колесную машину. Это позволяет очень быстро двигаться и легко маневрировать во время боя. Из последних результатов нашей работы по радиоперехватам стало известно, что мы ликвидировали командира группы противника гранатой в голову", – рассказали члены экипажа.

Американский 40-мм автоматический станковый гранатомет МК-19.

В состав входит трое: водитель и два бойца. Водитель Баги, старший матрос Владимир, мастер экстремального вождения:

"Чтобы из охотников не превратиться в жертву, надо действовать очень быстро. Сначала необходимо скрыто подойти на рубеж ведения огня. Обычно двигаемся без света, после выполнения задания стараемся максимально далеко отъехать от огневой позиции. Иначе прилетит что-нибудь в ответ".

Эффективная дальность огня МК-19 –1500 метров.

Морские пехотинцы, не теряя времени, готовят машину и гранатомет к выезду. Сержант Андрей и матрос Александр снаряжают боекомплект, проверяют оружие, сверяют маршрут движения и пути ухода.

Ночка у русских солдат будет адской.

Напомним, у украинских защитников на линии фронта появился новый вид военной техники. Украинский автомобиль "Локи" начал помогать эффективно уничтожать захватчиков. Его используют разведчики и передовые подразделения для подвоза боекомплектов и оперативного перемещения мобильных подразделений вдоль фронтовой линии.