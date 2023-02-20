Как Байден ехал в Киев: в "Укрзализныце" рассказали подробности и показали фото

Байден на поезде прибыл в Киев.

Президент США Джо Байден в понедельник, 20 февраля, прибыл в Киев поездом "Укрзализныци".

Об этом сообщили в компании.

"Безопасно доставили президента США Джозефа Байдена в Киев и обратно. Там, где Air Force One не летает, подхватывает Укрзализныця. Train Force One — для лидеров, имеющих смелость бороться со злом. Лично", — говорится в сообщении "Укрзализныци".

Фото: Укрзализныця

Визит Байдена в Украину 20 февраля

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Украину с необъявленным визитом. В столице Украины он встретился с Владимиром Зеленским.

Зеленский отметил, что визит Байдена чрезвычайно важный сигнал поддержки для Украины и украинцев. Это также подтверждают военные и политические эксперты.

Также в США анонсирован новый пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы и другое вооружение.

Байден также напомнил об обязательствах по поставкам вооружений в Украину: более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т.д.

Пока известно, что американский лидер уже прибыл в Польшу.

Читайте также: