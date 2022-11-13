Как бегство россиян из Херсона повлияет на обстрелы Николаевщины – Ким объяснил

Глава Николаевской ОВА рассказал о существенном уменьшении опасности в регионе.

После побега российских захватчиков из Херсона вероятность атак Николаевской области ракетами С-300 существенно снизилась.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ким также призвал бизнес и строителей возвращаться в Николаев для восстановления региона.

"Поэтому я считаю, что в ближайшее время Николаевская область будет спать спокойно. Будем для этого в дальнейшем работать с партизанами и херсонскими группировками", — сказал он.

Он также отметил, что в Николаевской области уже начались восстановительные работы.

"Я приглашаю строителей, строительные компании, которые могут работать. Будем что-то думать с деньгами и будем восстанавливать наш регион", – резюмировал глава ОВА.

Ситуация в Николаевской области

11 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким вечером сообщил об освобождении всей Николаевской области. В оккупации до сих пор находится Кинбурн.

Однако выехавших во время оккупации жителей населенных пунктов просят не спешить возвращаться домой.

Ким также опроверг фейки российской пропаганды о якобы эвакуации региона.

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