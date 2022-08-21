Как беспилотники "Байрактар" изменили ход боевых действий — история легендарного оружия

Россияне боятся их, как огня, а украинцы посвящают им песни и называют детей.

Легендарные турецкие беспилотники "Байрактар", ставшие настоящим символом нашего сопротивления россиянам, без преувеличения изменили ход ведения боевых действий в первые месяцы вторжения.

Об этом 21 августа говорится в сюжете ТСН.

Об этом самом легендарном оружии русско-украинской войны составляют песни, называют детей и домашних любимцев, вышивают на рубашках.

"Байрактар" – боевая птичка, которая кардинально изменила течение ведения этой войны.

На балансе украинской армии такие беспилотники находятся с 2019 года.

"Шесть с половиной метров длиной, более двух метров высотой, а размах крыльев — 12 метров. Это такой себе маленький самолетик, но без пилота внутри. Его глаза видят все, что происходит по ту сторону линии фронта. И находят объекты, которые представляют потенциальную угрозу украинским городам", — сообщают корреспонденты ТСН.

Добавим, что дрон может находиться в воздухе 24 часа с максимальной дальностью полета до 4 тысяч километров. А стреляет в радиусе ста пятидесяти километров.

С первого дня войны "Байракторы" защищают украинские города.

Беспилотники стали настоящим ужасом для россиян. Россияне распространяют фейки об их несостоятельности, а в апреле даже жаловались Турции на поставку их Украине. Они продолжали свою работу и мастерски обходили рашистскую ПВО.

На счету "Байракторов" десятки победных вылетов в разных уголках Украины. А вот так беспилотники убедили российские судна, кто хозяин на острове Змеиный.

По неподтвержденной информации именно "Байракторы" отвлекали противовоздушную оборону Крейсера Москва, пока к нему летели наши ракеты Нептун. С богом НептУном флагман русского флота встретится уже на дне Черного моря.

Производитель легендарных беспилотников – турецкая авиастроительная компания "Байкар", владельцы которой делят со своими дронами одну фамилию – братья Халюк и Сельджук Байрактары. С Украиной "Байкар" сотрудничает уже почти 5 лет. И даже употребляет в производстве украинские детали.

После полномасштабного вторжения в Россию компания не изменила стратегической дружбе. Осудила полномасштабное вторжение России. А когда те выразили интерес к их дронам, владелец ответил, что не планирует с ними сотрудничать. Но на этом помощь братьев Байрактора не закончилась. Компания оплатила полторы сотни украинских детей беженцев отдых, и решилась на беспрецедентный шаг – совершенно бесплатно подарила несколько своих беспилотников. Столь их поразила инициатива под названием "Народный Байрактар".

Литовский ведущий Андрюс Тапинас – инициатор первого сбора средств на дрон для Украины. Сбор почти шести миллионов евро закрыли за рекордные три дня. Чтобы обычные люди – не по заказу правительства – покупали боевой дрон – такого еще не делал никто и Байкар согласился сделать исключение. По примеру литовцев сбор начали и в Украине. 600 млн грн за три дня. И три "Байрактора". Которые, кстати, достались нам, как и литовский беспилотник, совершенно бесплатно.

Флешмоб под названием "Народный Байрактар" только набирает обороты. Буквально несколько недель назад свой сбор на дрон для Украины начали в Канаде, Норвегии и в Польше. Наши соседи поляки уже собрали необходимую сумму. Акцию организовал местный журналист Славомир Сераковский. Кампанию помогли раскрутить местные знаменитости.

"Когда я еще раз услышал, что на Донбассе очень горячо и продолжаются тяжелые бои. Тогда мне пришла в голову идея, что нужно собрать на "Байрактар", — сказал он.

Увидеть легендарное оружие вживую еще до полномасштабного вторжения было почти невозможно. А ныне и подавно, когда они выполняют свои боевые задания на фронте. Ну разве что на таких клумбах в центре Киева. Это уменьшенная копия легендарного беспилотника, который, как символ, высадили ко Дню независимости Украины.

думаем, украинцы за считанные дни собрали средства на четыре "народных байрактара", которые достались ВСУ совершенно бесплатно. А за оставшиеся 600 миллионов гривен благотворительный фонд Сергея Притулы приобрел спутник. Он предоставит доступ к базе данных спутниковых снимков компании Eceye более чем на год, что позволит военным планировать оперативные операции.

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