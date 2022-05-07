Как безопасно сообщить правоохранителям о коллаборанте: короткая инструкция

Если вы знаете людей, которые сотрудничают с российскими оккупантами, выступают против Украины и распространяют нарративы оккупационной пропаганды в вашем городе или селе — о них можно безопасно сообщить правоохранителям через "Дію".

Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как сообщить о коллаборанте:

перейдите в чатбот "єВорог" с главного экрана приложения "Дія" или по ссылке: https://t.me/evorog_bot

с главного экрана приложения "Дія" или по ссылке: https://t.me/evorog_bot нажмите Сообщить о коллаборантах

укажите геолокацию человека или группы людей + отправляйте фото/видео

опишите, почему вы считаете человека коллаборантом и подробности о помощи врагу.

Отправить информацию можно без фото или видео, достаточно лишь описать то, что вы увидели.

"Помните, что нужно снимать оккупантов и коллаборантов только тогда, когда убеждены, что вам ничего не угрожает. А как только пришлете в чатбот сообщения – очищайте переписку с "єВорог" и удаляйте такие кадры со своего смартфона", — отметил Федоров.

Напомним, украинцев призвали не обсуждать в телефонных разговорах перемещение российских войск с находящимися на оккупированных территориях людьми.

Украинское движение "Чесно" запустило сайт "Госпредатели"

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