Как боевая авиация США может изменить ход войны в Украине: эксперты оценили потенциал истребителей

Поставки современной боевой авиации США, в том числе многоцелевых истребителей F-16 и ударных вертолетов Apache, помогут не только в защите неба Украины, но и существенно повлияют на ход войны.

Пока решение о предоставлении техники не принято. В Вашингтоне опасаются, что авиация может атаковать цели на территории России.

В ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении истребителей F-16 американские сенаторы, как республиканцы. так и демократы, призвали Белый дом и союзников усилить поддержку украинского государства, предоставив ему американские истребители F-16 и польские Миг-29.

Об этом сообщал "Голос Америки".

О передаче истребителей F-16 призвал и эксглавнокомандующий силами НАТО в ЕС Джеймс Ставридис.

В то же время в Вашингтоне решили пока не предоставлять F-16 Украине.

"Пока нечего объявлять о поставках Украине истребителей F-16", — сказали в Пентагоне.

Одним из возможных вариантов поставок американских истребителей в Украину называют реэкспорт самолетов государствами-участниками Евросоюза.

Украинские военные эксперты оценили потенциальную пользу западной авиации в Украине.

Какое количество американских истребителей нуждается в Украине

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о минимум двух эскадрильях американских истребителей F-16.

"F-16 — самый распространенный самолет в мире и самый реальный для Украины вариант, поэтому получить его будет проще. (...) Надо начинать, наверное, с одной или двух эскадрилий", — отметил он.

Эскадрилья насчитывает 12 самолетов.

Сколько времени нужно для подготовки пилотов

Эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко отметил, что для переподготовки украинских летчиков, учитывая их обширный опыт, нужно гораздо меньше времени, чем в том случае, если бы они начинали учиться с нуля.

"Возможно, на это уйдет несколько месяцев. Я думаю, что Генштаб Минобороны решит этот вопрос, и это значительно усугубит наши возможности и в обороне, и в наступлении", — добавил он.

Есть ли похожие самолеты в России

Военный эксперт Юрий Федоров считает, что российские самолеты не выдержат прямого боя с F-16. По его словам, F-16 – это истребители, их называют самолеты поколения "4+" или "4++".

"Россия имеет схожие истребители с такими же характеристиками — принадлежащие к этому поколению Су-34, Су-35. Там есть целый ряд небольших разногласий в тактико-технических характеристиках, точнее, в способности вести бой. Но дело в том, что у Соединенных Штатов таких самолетов много, а в России этих же Су-34 и Су-35 не много, скажем прямо — их мало, и их количество исчисляется десятками", — сказал эксперт.

Где в Украине можно размещать боевую авиацию

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в Украине нет аэродромов для размещения западных видов авиации.

Он отметил, что боевые вертолеты Apache очень понадобились бы в войне. В то же время, он отметил, что это могут быть не обязательно Apache, а например, Viper.

"Как вариант Viper – тоже достаточно неплохой вертолет, который может обеспечивать огневую поддержку в наступательных операциях, и не только", – добавил Коваленко.

Он пояснил, что на территории Украины пока нет соответствующей инфраструктуры, которая могла бы размещать авиацию западного образца на своих аэродромах.

Накануне стало известно, что в 2022 году Польша тайно передала Украине несколько истребителей МиГ-29.

Добавим, что Словакия готовит решение о передаче самолетов и танков советского образца.

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