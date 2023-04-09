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Как бороться с немецкими танками Leopard: в Минобороны России разработали новые методички

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
818
Время на прочтение
1 мин
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Как бороться с немецкими танками Leopard: в Минобороны России разработали новые методички

Фото: Bundeswehr

Привлекут вроде бы дроны, снайперов, пулеметчиков и танкистов.

Командование российской армией разработало очередные "методические материалы" и рекомендации по "уничтожению" танков западного производства.

Об этом со ссылкой на представителя в Минобороны РФ сообщает BBC.

Так, как по мнению российского командования, "бороться" с танками Leopard?

Как заявил начальник центра боевой подготовки Евгений Арифулин, экипажи танков уже якобы готовят "непосредственно для танковой дуэли" в Мулино (поселок в Володарском районе Нижегородской области, РФ).

Также для борьбы с танками на российском полигоне тренируют операторов дронов, снайперов и пулеметчиков.

Тем временем за последний месяц россияне вывели свою технику из баз на севере оккупированного Крыма. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Они вывезли танки, артиллерию и другую технику из баз.

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Дата публикации
Просмотры
818
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