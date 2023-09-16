Как будет работать энергосистема в случае обстрелов РФ – в Минэнерго ответили

По данным ГУР и данным мировой разведки, россияне планируют продолжать атаки на энергосистему Украины, как и в прошлом году. Однако на этот раз энергетики больше подготовлены к очередным атакам, а система противовоздушной обороны – более качественная по сравнению с прошлым годом.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"Мы надеемся, что в этом году нам удастся быть более готовыми к атакам и быстрее восстанавливаться, если все-таки какие-нибудь повреждения будут. Мы не планируем блэкаутов и отключений, но операторами системы распределения подготовлены графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут такими, что нам придется внедрять эти графики", – пояснила она.

Напомним, в "Укрэнерго" назвали худший сценарий для энергетики.

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