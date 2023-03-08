Как будет работать механизм принудительной эвакуации детей из Бахмута – Верещук объяснила

Родители или опекуны детей не смогут отказаться от эвакуации ребенка.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук объяснила, что отказаться от эвакуации будет детей из Бахмута в Донецкой области — невозможно. Детей будут вывозить в сопровождении по крайней мере одного из родителей или опекунов.

Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона.

По ее словам, в Украине разработали градации по территориям боевых действий – территории, которые находятся в окружении и блокировании, где ведутся активные боевые действия, где возможны боевые действия. Следовательно, активные боевые действия сейчас продолжаются в 132 громадах, однако принудительная эвакуация пока будет только из Бахмута.

Ирина Верещук подчеркнула, что детей не будут разлучать с родными.

"Ни в коем случае ребенка разлучать с семьей не будем. Если взрослый принимает решение, он должен подписать соответствующую форму и отказаться от эвакуации. Если есть малолетний ребенок на иждивении, эта опция не работает по отношению к одному из взрослых. Они обязаны сопровождать ребенка к месту эвакуации", – пояснила она.

На вопрос о том, что будет с детьми, если родители категорически откажутся уезжать, она ответила:

"Опыт последнего месяца показывает, что если наша Нацполиция или эвакуационные группы прибывают на место, где ребёнок находится со взрослым, как правило, люди не отказываются".

Верещук отметила, что люди в Бахмуте в основном сейчас прячутся в подвалах, поэтому основной проблемой для полиции остается их найти.

Напомним, Кабинет Министров Украины 7 марта одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только город Бахмут Донецкой области.

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