Как будет работать наземный общественный транспорт в Киеве с 14 марта: график

Как будет работать наземный общественный транспорт в Киеве с 14 марта: график

Движение троллейбусных маршрутов временно не производится.

КГГА опубликовала график работы общественного транспорта в Киеве с 14 марта.

Следует отметить, что наземный общественный транспорт столицы в условиях военного положения работает с 08:00 до 19:00 в ограниченном составе на тех маршрутах, где можно обеспечить перевозку. Обращаем внимание, что в работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.

Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:

№ 24 – от ул. Лаврской ст. м. "Арсенально"

№ 62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенально"

№ 21 – через железнодорожную ст. "Зенит" на просп. Бандеры без заезда в ст. м. "Петровка"

№73 – от ул. Милославской до ул. Каштановой

№ 101 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. "Петровка"

№ 103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко

№51 – от ст. м. "Бориспольская" к мосту Патона

№55 – от ст. м. "Бориспольская" к мосту Патона

№ 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона

№ 114 – от ул. Милославской до пл. Дарницкой

№ 114К – от ул. Милославской к ж. м. Радужный

№ 47 – от ст. г. Нивки – до ул. Стеценко

№ 69 – от Дворца Спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова

№ 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко

№ 22 – от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской

№91 – ул. Анны Ахматовой – пл. Дарницкая – б-р Перова – Северный мост – ст. г. "Шулявская" – Севастопольская площадь – пл. Демеевская – ст. м. "Голосеевская"

№118 – от Политехнического института до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 временно не осуществляется.

Трамвайные маршруты

Организованная работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам:

№2, №8К, №22К, №29К, №33А.

Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь". Движение других маршрутов. временно не производится.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 19-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Читайте также: