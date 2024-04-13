Как будет развиваться ситуация на фронте в ближайшие месяцы: эксперт спрогнозировал два сценария

При любом развитии событий на фронте, следующие три-четыре месяца будут тяжелыми.

Об этом заявил военный эксперт Павел Нарожный в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам эксперта, ближайший период будет тяжелым, потому что есть дефицит артиллерийских боеприпасов, не хватает запчастей для техники и до сих пор не принято выделение помощи от США.

"Мы находимся сейчас в стратегической глухой обороне и нам ее надо держать. Один большой вызов, который у нас есть, – это нехватка людей на фронте... Принятый закон о мобилизации даст толчок, поэтому люди пойдут на фронт. Я надеюсь, что будет поток людей на фронте. Я уверен, что мы удержим оборону", – сказал Нарожный.

Он пояснил, что какие-то части территорий, возможно, будет потеряны, но это будет незначительная доля.

"Враг, бросая невероятные ресурсы, сейчас смог оккупировать примерно 19% территории Украины. Какое-то количество может они займут, еще какие-то села, может какие-то города... но стратегической возможности России совершить какой-то прорыв я сейчас не вижу ни на одном участке фронта. Это мой сценарий А", – рассказал эксперт.

Павел Нарожный поделился также сценарием Б, который назвал пессимистичным.

"Теоретически, если враг сможет провести очень быструю мобилизацию, где-то он сможет найти технику, где-то сможет найти специалистов, танкистов, летчиков, артиллеристов (но это нереалистично, их нет в запасе)... тогда мы можем уступить какую-то территорию в масштабе одного-двух районных центров", – рассказал военный эксперт.

Напомним, оккупанты атакуют поселок Терны на границе Донецкой и Луганской областей. Они пробуют захватить этот населенный пункт и вклиниться в оборону наших войск.

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