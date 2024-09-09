Как будет развиваться война в следующие месяцы: Сырский озвучил прогноз

Украина все еще зависит от помощи западных партнеров.

Военное руководство Украины настроено на победу в войне против России. Однако в этом тоже очень помогла бы помощь западных партнеров.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью CNN.

По его словам, важно также снятие ограничений на применение оружия по военным объектам противника.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ также озвучил прогноз, как будет развиваться война для Украины в течение следующих шести месяцев.

"Трудно прогнозировать на такой большой срок, но, конечно, мы планируем боевые действия, мы планируем кампании, мы производим соответствующие расчеты наших возможностей, возможностей Вооруженных Сил, наших нужд. И, конечно, мы настроены на победу", – ответил главнокомандующий ВСУ.

Сырский добавил, что запланированные поставки вооружения и техники позволили бы как можно быстрее поставить на вооружение уже сформировавшиеся и формируемые новые бригады.

" То есть только в борьбе мы можем победить. И мы все настроены на победу. Курская операция показала, что победа является тем стимулом, который поднимает нравственный дух наших военных и всего нашего населения. Это единственный способ сделать это и никак иначе", — сказано в сообщении.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский назвал цели, по которым Украина будет наносить удары, когда получит разрешение применять западное оружие по территории России.

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