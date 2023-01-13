Как будет развиваться война в Украине зимой: прогнозы Bloomberg

С наступлением холодов многие украинские и западные аналитики прогнозировали оживление на фронте, в частности, возможно очередное крупное контрнаступление ВСУ. Однако его может и не быть, хотя почва за последнюю неделю уже промерзла достаточно, чтобы выдержать тяжелую технику. Проблемой для Вооруженных сил Украины может стать чрезмерно теплая погода, помешающая продвижению вперед, окружению российских сил или попыткам отвергнуть ВС РФ с занятых территорий.

Об этом пишет издание Bloomberg.

"Из-за морозов бойцы не могут отходить от своих баз надолго, аккумуляторы дронов и смартфонов на морозе садятся вдвое быстрее, а видимость из-за облачности значительно хуже — и если раньше с помощью дронов можно было увидеть, что происходит на участке 25 квадратных километров, то теми силами можно покрыть в пять раз меньшую площадь. Морозная погода хороша для обороны ― если в окопах у солдат достаточно продуктов и дров, атаковать же зимой всегда сложнее", — пишет издание.

А недавний случай в Макеевке, когда ВСУ попали в здание ПТУ и уничтожили сотни российских оккупантов, это подтверждает: из-за холода россиян держали в одном здании, которое легче нагреть. Кроме того, даже если представить, что атака начнется, в ближайшее время вполне возможна оттепель, отрежущая передовые отряды от каналов снабжения.

Даже танки, говорится в статье, в условиях грязи мало чем помогут, ведь заправщик к ним просто не доедет. Вероятно, зимой наиболее активные бои продолжатся только в районе Бахмута и Соледара, где украинцы постепенно истребляют российскую живую силу.

"А относительно масштабного наступления, то у украинцев есть лучшая опция, ― говорит Эд Арнольд, бывший британский военный. ― Со всем западным оружием, которое они уже имеют, и которое Запад им продолжает давать, они будут иметь шанс существенно продвинуться вперед. И фальстарту здесь лучше избежать".

Российская стратегия состоит в том, чтобы замедлить контрнаступление украинских войск, стабилизировать линию фронта на юге и востоке и переждать возможные снегопады.

Ход войны зимой: мнения экспертов

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что вражеские войска не дождутся "зимней паузы" в боевых действиях со стороны украинской армии. Один из принципов ведения войны, которого придерживается украинское командование, состоит в том, чтобы "не давать покоя врагу".

Директор Национальной разведки США Эврил Гейнс считает, что и украинские, и российские военные будут пытаться подготовиться к контрнаступлению после зимы. Поэтому в ближайшие месяцы в Украине на фронте темпы боевых действий будут снижаться.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, если ВСУ продолжат активные операции этой зимой, что позволит им сохранить инициативу и динамику оперативных успехов на фронте.

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