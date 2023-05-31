Как будет выглядеть победа Украины в войне с РФ: прогноз Фукуямы

По оценкам философа, украинцы могут надеяться на победу в войне с изгнанием оккупантов со всех захваченных ими территорий.

Победа Украины в войне будет отличаться от тотального разгрома, как это было с нацистской Германией после Второй мировой, считает американский политический философ Фрэнсис Фукуяма.

Об этом Фукуяма рассказал в интервью NV.

Политический философ из США ответил на вопрос о том, как он видит победу Украины в войне и что нужно сделать, чтобы ее можно было назвать настоящей победой.

"Я думаю, что даже для наиболее патриотически настроенного украинца не усматривается такой победы, как та, которую союзники одержали над Германией и Японией: когда страна подвергается бомбардировкам и нищете, и, знаете, иностранные войска потом оккупируют ее территорию", — сказал Фукуяма.

По его мнению, Россия не повторит судьбу Германии и Японии после Второй мировой войны, ведь "никто не собирается идти на Москву" и оккупировать ее.

"Поэтому вы не получите поражения России в этом смысле. И я думаю, что в мире, где есть ядерное оружие, вы не можете победить ядерное государство так, как победили Германию", – сказал философ.

В то же время, отметил он, "победа должна быть гораздо более частичной". В частности, речь идет об изгнании россиян с оккупированных после 2014 года украинских территорий.

"Это наверняка тот объем победы, на который можно обоснованно надеяться. И если это произойдет, это все равно будет очень важно, потому что Путин построил всю свою легитимность на захвате территорий Украины", — сказал Фукуяма.

По его оценкам, это станет очень хорошим развитием для демократии и – плохим для Путина.

Напомним, по оценкам американского сенатора Линдси Грэма, Украина сможет вытеснить российские войска со своих территорий до конца 2023 года. Грэм также предупредил россиян, что их ждет "грубое пробуждение" во время контрнаступления ВСУ, план которого поражает.

Отметим, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что развязанная Путиным война перебрасывается на территорию России, и "масштабирование будет в геометрической прогрессии".

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