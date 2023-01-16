Как будут извещать военнообязанных о том, чтобы они появились в военкомате: мнение юриста

Как будут извещать граждан призывного возраста о явке в военкомат, как будут обновляться данные военнообязанных, читайте в материале ТСН.ua

Вместо повесток, скорее всего, будет оповещение, — такое разъяснение о том, как местные власти будут сообщать военнообязанным о том, что они должны явиться в военкомат предоставил юрист Андрей Новак.

Местные власти должны извещать граждан призывного возраста, чтобы они пришли в военкомат. По мнению юриста, скорее всего мужчин будут сообщать о том, что они должны прийти в военкомат, через СМИ.

Органы местного самоуправления могут учитывать данные военнообязанных и обмениваться ими с социальными центрами комплектования.

«Поскольку порядок оповещения военнообязанных постановлением не определен, то, скорее всего, уведомление будет происходить в рамках информационных кампаний в медиа. Также для юношей, например, могут быть организованы школой походы в территориальные центры комплектования (военные). Но бояться, что местные власти будут организовывать «конвой» в военкомат или устроить преследование – не стоит», — отмечает Новак.

Кроме того, в Украине должен заработать Единый государственный реестр военнообязанных, в который смогут вносить изменения как госорганы – органы регистрации актов гражданского состояния, так и полиция и суды.

Реестр позволит быстро обмениваться данными и изменять. Почему во время мобилизации пришли повестки людям с инвалидностью, родителям трех и более детей или родным погибших на войне? Потому что граждане не приходили в военкоматы, чтобы обновлять учетные данные, соответственно, Центры комплектования владели не всей информацией. "С созданием реестра людям не придется ходить в военкомат каждый раз, когда будет меняться их семейное положение, прописка или состояние здоровья и т.д.», – прокомментировал юрист

В реестр будут вноситься данные о здоровье, составе семьи и т.д. Для того чтобы актуализировать данные военнообязанному не обязательно обращаться в военкомат, сделать это можно будет и через «Дію». Но если данные можно будет таким образом предоставить, то через приложение "Дія" повестки не будут поступать.

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