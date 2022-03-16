Как будут наказывать российских окупантов и пропагандистов за преступления против Украины — Ирина Венедиктова

Генеральный прокурор Украины рассказал о привлечении российских военных и высшее руководство страны-агрессора к уголовной ответственности.

Офис Генпрокурора запустил единый реестр warcrimes.gov.ua. – это большой хаб-ресурс, который будет работать для всех правоохранительных органов. Эта информация будет использоваться для наших национальных судов и международного уголовного суда. Для судов других юрисдикций уже возбуждены уголовные дела, Министерство юстиции Украины будет использовать этот хаб, чтобы судиться в Страсбургском суде по правам человека, наш МИД будет использовать его, чтобы судиться в суде ООН.

Почему призываю пользоваться этим этим ресурсом, потому что он защищен, мы храним конфиденциальные данные о людях, сообщающих о преступлениях РФ. Там также продумана функция анонимности, если человек по определенным причинам не желает сообщать свои данные. Для нас задача номер один – фиксировать эти преступления, потому что мы сделаем все, чтобы привлечь виновных к ответственности, все, чтобы каждый украинец почувствовал на себе компенсаторный механизм.

Сейчас мы отрабатываем очень сложные модели для того, чтобы накладывать аресты и конфисковывать имущество повсюду: США, Великобритания, Евросоюз, Монако. Везде, где россияне очень любили держать свои деньги, очень любили покупать недвижимость, там проживать, учить своих детей и делать все для того, чтобы их потомки жили в демократическом мире, а не в Российской Федерации. Мы туда придем с лучшими юристами и будем делать все, для того чтобы каждый тот "российский рубль", который сейчас заложен в евро, фунты, доллары, стал на возмещение обычным украинцам, тем гражданам, которые потеряли родственников, имущество и были ранены.

Также наша задача – это чтобы была индивидуальная ответственность. Вопрос взаимоотношений государств — это суд ООН, а прокуратура работает с международными и национальными судами, чтобы привлечь к индивидуальной ответственности стреляющих и отдающих приказ командиров высшее политическое руководство государства-агрессора — диктатор Путин так же должен быть привлечен к ответственности и мы все для этого сделаем.

Также к ответственности должны быть привлечены и все люди, которые тем или иным путем способствовали войне, разжигали ее, рассказывали не соответствующие действительности вещи на миллионные аудитории, чтобы оправдать войну и наоборот сделать ее агрессивной. Поэтому мы сделаем все и не только в отношении этих солдат, но и в отношении пропагандистов, которые также имеют большое влияние среди российских граждан.

Какова вероятность привлечения российских военных преступников к уголовной ответственности

Читайте также: