Как будут оборонять освобожденную Херсонщину: полковник СБУ об уничтожении боевого потенциала врага

Враг оставил много минирований, что создает большую проблему как для местного населения, так и для наших войск.

Действия украинской армии на юге будут заключаться в обороне освобожденных земель Херсонщины и уничтожении боевого потенциала врага.

Об этом сказал Роман Костенко, полковник СБУ в эфире "Эспрессо".

Роман Костенко прокомментировал ситуацию на Южном фронте и дальнейшие действия украинских сил.

"Сейчас строят линию обороны вдоль Днепра. Продолжаются стабилизационные действия в освобожденных населенных пунктах. Враг оставил много минирований, что создает большую проблему как для местного населения, так и наших войск", — сказал Костенко.

Он рассказал, что собственными глазами видел, как вблизи его родного села Чаривне в Херсонской области взорвались три машины.

"Были погибшие и раненые, то есть противник грамотно заминировал пути своего отступления, чтобы замедлить темп наших войск, но мы все равно вовремя вышли на наши рубежи", – сказал полковник СБУ.

Костенко рассказал об актуальной ситуации в Херсонской области. Сейчас там идет стабилизация. Украинские силы занимают линию обороны по Днепру.

"Также наблюдают, как занимает свою линию противник, чтобы в дальнейшем наносить поражение и уменьшить его наступательный потенциал, а также сделать невозможным опрокидывание вражеских резервов и формирование складов с боеприпасами", — добавил Костенко.

Действия украинской армии на юге будут заключаться в обороне освобожденных территорий и в изматывании противника с целью уничтожения его боевого потенциала. Сейчас на этом направлении основная задача – выстроить серьезную оборону, закрыть небо, разминировать территории, взять под контроль все населенные пункты и вернуть туда правоохранительные органы, а также начать исправлять гуманитарный кризис, созданный противником за время оккупации.

Освобождение Херсона: актуальная ситуация в городе

Сегодня, 14 ноября в Херсон приехал глава Украины Владимир Зеленский. Он принял участие в церемонии поднятия национального флага.

Зеленский во время общения со СМИ подчеркнул, что Украина шаг за шагом освобождает оккупированные территории, и, несмотря на тяжелые бои и высокую цену победы, пройдет этот сложный путь.

В Херсоне заработали госорганы, СБУ и Нацполиция Украины. Также в городе был введен комендантский час.

Добавим, что в США считают, что украинцы одержали мощную победу, уволив Херсон.

Читайте также: