Как будут развиваться военные действия – ответ дал главнокомандующий

Есть много моментов, которые будут влиять на то, что будет дальше.

Третий год полномасштабной войны вызывает у многих украинцев вопрос о будущем: что будет дальше на фронте и какая сейчас ситуация. Прогноз на следующие месяцы озвучил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он также объяснил, чему мобилизованных военных учат меньше, чем планировалось или хотелось бы.

О событиях рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

· Военная ситуация на фронте :

Третий год войны и количество вопросов о ее окончании не уменьшается. Война продолжается под влиянием многих факторов, включая поставки оружия от западных партнеров. Сырский подчеркивает, что задержки в снабжении военной помощи США привели к дефициту боеприпасов, что стало причиной неудач на поле боя и снижения морального духа.

· операции на территории России :

Сырский обосновал проведение операций на территории РФ следующими целями: остановить Россию от использования Курска для новых наступлений, оттянуть силы по другим направлениям, создать зону безопасности и остановить обстрелы гражданских объектов Украины. Эти операции также направлены на повышение морального духа украинских военных и общества.

· Самостоятельность Украины в ударах по России :

Украина, несмотря на ограничения от союзников, научилась самостоятельно наносить удары по российским военным объектам. Важную роль в этом играет развитие собственных вооружений, таких как ракета-дрон "Паляница", представленная на День Независимости Украины.

· Новые украинские вооружения :

"Паляница" — это уникальная разработка, сочетающая характеристики ракеты и беспилотника. Ее технические данные остаются засекреченными, однако известно, что она способна поражать российские аэродромы, в том числе базы, откуда вылетают самолеты с ракетами "Кинжал".

· Успехи украинских испытаний :

27 августа 2024 состоялось успешное испытание украинской баллистической ракеты. По словам Михаила Подоляка, ее дальность составляет 600-700 км, что позволяет поражать объекты глубоко на территории России.

· прогнозы на ближайшие 6 месяцев :

Сырский признал, что точно спрогнозировать развитие событий на такой срок сложно, но заверил, что Украина планирует активные боевые действия. Внимание уделяется подготовке новых бригад, получающих новое вооружение и технику.

· Мобилизация в Украине :

Мобилизация остается важным элементом поддержки боевой готовности. Сырский признал, что некоторые новобранцы после короткой тренировки не всегда готовы к бою, но дополнительная учеба направлена на исправление этой ситуации.

· Операции в Курской области :