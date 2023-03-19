"Как будут вести себя россияне под 9 мая": Рассвет объяснил, от чего зависит начало наступления ВСУ

По мнению эксперта, враг может собрать какой-нибудь кулак в одном месте – и как-то до 9 мая захватить, допустим, очередной сельский нужник где-нибудь на Донбассе.

От чего зависит контрнаступление ВСУ и тактика командования украинской армии.

В интервью "ГОРДОН" военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал, когда возможно наступление Вооруженных сил Украины.

"Не раньше середины апреля. Это именно то время, когда подойдут уже сухие и солнечные дни. Но вопрос какой... Может, еще наше командование примет решение посмотреть, как будут вести себя россияне под 9 мая. У них же привязка к этим датам". Они могут собрать какой-то кулак где-то в одном месте — и как-то до 9 мая захватить, допустим, очередной сельский нужник где-то на Донбассе и показать какую-то победу", — сказал Свитан.

По словам эксперта, при таком развитии событий командование ВСУ может подождать с контрнаступлением. В то же время при благоприятных погодных условиях нужно начинать наступление с середины апреля, считает Свитан.

"У нас будет где-то такой, золотой, месяц в любой наступающей армии: когда она выкладывается на полную и выполняет определенный бросок, наступательные действия, прорыв фронта", — объяснил Свитан.

Он назвал термин – "апрель-май, возможно, начало июня, когда выполнят реальный бросок в сторону азовского побережья или Крыма одновременно".

Между тем, российская армия вводит последние резервы на Авдеевском и Марьинском направлениях. В ВСУ в ближайшее время говорят о продолжительности наступательных действий врага в районе Авдеевки и Марьинки.

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