Как будут освобождать гражданских пленных и возможен ли обмен "всех на всех": Лубинец ответил

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец / © Дмитрий Лубинец facebook

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Украина постоянно работает над освобождением и обменом пленных – как военных, так и гражданских, ведя переговоры с участием международных партнеров и посредников.

Об этом в эфире телемарафона 27 мая заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после состоявшегося накануне крупного обмена пленными.

Как будут возвращать гражданских пленных

Что касается гражданских пленных, по словам Лубинца, их возвращение значительно усложнено, ведь международное право не предусматривает обмен гражданских лиц.

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«У нас есть 120 гражданских граждан Украины, которые вернулись в рамках взаимного возвращения, но это не обмен как юридический процесс… Россия незаконно задерживает гражданских — журналистов, представителей общин, местного самоуправления, религиозных сообществ», — сказал Лубинец.

Омбудсман привел пример журналистки Виктории Рощиной, которая была замучена в плену.

«Это журналистка, которую просто в плену убили, замучили россияне и отдали ее тело», — сказал Лубинец.

По словам Лубинца, Украина постоянно работает над увольнением как военных, так и гражданских пленных, ведя переговоры с участием международных партнеров и посредников.

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«С украинской стороны постоянно раздаются новые предложения по организации обменов, в том числе больших — например, обмена „всех на всех“, — сказал Лубинец.

Что именно стало известно после обмена пленными «1000 на 1000»

После обмена пленными по формату 1000 на 1000 стали известны новые подробности методов, которые россияне применяют к украинцам. В частности, длительная изоляция, запрет выходить на улицу, принуждение к изучению гимна РФ и его исполнению. В случае отказа к военным применялось физическое насилие.

В освобожденных из российского плена украинских военных зафиксированы многочисленные случаи жестокого обращения, что является грубым нарушением норм международного права. По словам омбудсмена, сразу после возвращения уволенных военнослужащих было направлено в медицинские учреждения.

«К сожалению, в который раз и в очередной раз фиксируем официально, что Россия нарушает Женевские конвенции, не держит в приемлемых условиях военнопленных, как это предусмотрено конвенциями. Мы зафиксировали, что ребята, находившиеся более трех лет в плену, многие из них были перемещены из одной исправительной колонии в другую, и традиционно Россия применяла пытки», — заявил Лубинец.

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Одного парня, по словам омбудсмена, принципиально вообще не выводили на улицу.

Медицинская помощь, как и одежда, соответствующая по размеру, украинским пленникам не оказывается.

«Традиционно мы зафиксировали, что во время жалоб на свое здоровье российская сторона не оказывала никакой медицинской помощи», — сообщил он.

80% случаев военнослужащие вернулись в тюремной одежде несоответствующего размера.

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В ходе допросов и обследований специалисты Офиса омбудсмена фиксируют пытки документально. По словам Лубинца, подобные действия России являются военным преступлением.

Да, мы юридически трактуем это как военное преступление. Обращение с украинскими военнопленными — убийства, подвергание пыткам, неоказание медицинской помощи — все это распространенный элемент военного преступления и нарушение Женевской конвенции», — подчеркнул он.

Дата публикации 14:42, 26.05.25 Количество просмотров 5 Списки обмена составляли в процессе! От того более щемящими были встречи

Напомним, 23 мая состоялся первый этап крупнейшего обмена пленными в формате «1000 на 1000», о котором было договорено во время переговоров в Стамбуле.

25 мая был осуществлен третий этап большого амина.

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На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

НЕ СРАЗУ ПОЗНАВАЛИ СВОИХ ПОСЛЕ ЛЕТ ПЛЕНА!

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