"Как бы она там где-нибудь в Москве ни закончилась" — бывший друг Путина о развитии войны в Украине

Украинская армия может дойти до российского Кремля, глава которого начал циничную войну против Украины.
Бывший российский банкир и экс-друг кремлевского диктатора Владимира Путина Сергей Пугачев спрогнозировал, как дальше могут развиваться события из-за полномасштабного нападения РФ на Украину.
Об этом он рассказал в интервью журналистке Олесе Бацман.
По его словам, в этой войне два варианта развития событий. Первый вариант, по его словам, будет включать "принуждение в мир". То есть, как пояснил Пугачев, президентов Украины и РФ будет Запад принуждать к миру с подписанием соответствующего договора.
Второй вариант, как добавил Пугачев, – бескомпромиссная победа украинской армии. Но в такой ситуации Путин может применить ядерный шантаж.
"Не знаю, где она закончится, на какой линии разграничения... За тем, что я вижу сегодня, как бы она там где-нибудь в Москве ни закончилась", — сказал бывший друг Путина.
На уточняющий вопрос, может ли украинская армия дойти до Кремля, Пугачев ответил: "Может".
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