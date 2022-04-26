"Как бы она там где-нибудь в Москве ни закончилась" — бывший друг Путина о развитии войны в Украине

"Как бы она там где-нибудь в Москве ни закончилась" — бывший друг Путина о развитии войны в Украине

Украинская армия может дойти до российского Кремля, глава которого начал циничную войну против Украины.

Бывший российский банкир и экс-друг кремлевского диктатора Владимира Путина Сергей Пугачев спрогнозировал, как дальше могут развиваться события из-за полномасштабного нападения РФ на Украину.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Олесе Бацман.

По его словам, в этой войне два варианта развития событий. Первый вариант, по его словам, будет включать "принуждение в мир". То есть, как пояснил Пугачев, президентов Украины и РФ будет Запад принуждать к миру с подписанием соответствующего договора.

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Второй вариант, как добавил Пугачев, – бескомпромиссная победа украинской армии. Но в такой ситуации Путин может применить ядерный шантаж.

"Не знаю, где она закончится, на какой линии разграничения... За тем, что я вижу сегодня, как бы она там где-нибудь в Москве ни закончилась", — сказал бывший друг Путина.

На уточняющий вопрос, может ли украинская армия дойти до Кремля, Пугачев ответил: "Может".

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