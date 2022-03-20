"Как бы я смотрел в зеркало": ирпинец ради коровы и бычка одолел 100 километров под обстрелами

"Как бы я смотрел в зеркало": ирпинец ради коровы и бычка одолел 100 километров под обстрелами

Мужчину вместе со скотом не взяли в эвакуационный транспорт, поэтому он решился на долгий путь.

Более 100 километров пешком вместе с коровами. Когда из Ирпеня началась эвакуация, один из жителей не уехал, потому что в автобусе не было места его бычку и корове. На все уговоры оставить животных, мужчина не согласился и самостоятельно решил добраться до родственников на Житомирщине. И день, и ночь шел пешком, не считался с обстрелами и все-таки добрался до дома.

Об этом говорится в ТСН.

«Пришли коровы из Ирпеня, вот что россияне наделали. Бедным животным некуда деваться» — так говорят на видео киевляне, ошарашенные коровами на столичных улицах.

«Это какой бы я был подлец, если бы я бросил. Как бы я смотрел в зеркало, в глаза, как бы людям смотрел», — говорит 44-летний Андрей Михайлов, который прошел с животными весь путь спасения.

Андрей говорит, не простил бы, если бы оставил их под пулями. Сначала вместе с коровой Мартой и быком Тройкой сидел под обстрелами в родном Ирпене, потом прятался с ними в местном болоте. Когда объявили эвакуацию, и бежать на Житомирщину решил вместе с животными.

«Киев первая ночь, потом Белогородка, Игнатьевка, потом шел на Бышев, а потом уже был Коростышев», – вспоминает мужчина.

За неделю прошли 15 сел. Все это время, увидев видео, мужчину с Тройкой и Маней искали волонтеры. Пытались предупредить, что Житомирская трасса, где полно россиян, смертельно опасна. Сообщение перепостило более 2 тысяч человек, но бесполезно. Стоявшие на блокпостах соцсетей не видели и воспринимали Андрея за диверсанта.

«В Бишеве тоже остановились, говорят «Вооруженные Силы Украины», наставили стволы, на колени, чуть свои не пристрелили. Что в сумках? Показал. Говорят, реально беженец. Посмотрели, спрашивают ли вода есть? Говорю, что нет, дали шоколадки, что-то там», — рассказывает Андрей.

Помогали чем могли и люди в деревнях, говорит мужчина. Предлагали и жилье, и еду, но Андрей выбирал ночевку под открытым небом. «Угощали, спрашивали, что нужно, я грубо говоря, брал что надо. Если хотите, помогите скоту водой», – рассказывает спаситель скота.

Мужчина из Ирпеня пешком дошел до Житомирской области вместе с коровами

Так Андрей, Маня и Тройка прошли более 100 км. Последние 15 — к дому дедушке, когда животные уже очень устали, их подвез грузовик. Дома мужчину уже ждала тетя Татьяна, с которой он не общался почти 1,5 года.

«Очень я переживал, потому что у нас были сложные отношения, недоразумения были. А как говорится, у тети произошли сердечные изменения, и она сказала молодец», — говорит Андрей.

«Я как увидела Андрюшу, что он идет с коровами, я ему бросилась на шею, обняла и горячо поцеловала, прижала его, говорю, какая ты умничка», — добавляет тетя Татьяна.

Больше спасения из-под обстрелов должно радовать Тройка, смеется его хозяин, ведь он теперь — единственный бык на два села.

Но и Андрею в селе все очень рады, ведь следили за его поиском через Интернет и очень беспокоились. А вот сам Андрей ничего удивительного в своем поступке не видит. "Просто, как говорится, это моя работа, моя ответственность", — говорит Андрей.

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