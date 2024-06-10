Как был сбит российский А-50У над Азовским морем: американская военная назвала оружие

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, уничтоженный над Азовским морем в январе 2024 года, мог быть поражен ракетой ЗРК Patriot.

Об этом сообщил в своем аккаунте Х OSINT-аналитик Джон Ридж, опубликовав видео с заявлением начальника штаба 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны армии США полковника Розанны Клементе.

"У них, вероятно, есть Patriot. Некоторые из них используются для защиты статических объектов. Другие перемещаются и делают некоторые действительно исторические вещи", — сказала она.

Сразу после уничтожения самолета стоимостью более $350 миллионов сообщалось, что он мог быть атакован "дружественным огнем" российской ПВО, защищающей Керченский мост.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал сбитие самолета "спецоперацией в Приазовье".

Еще 13 мая 2023 года российская военная авиация понесла значительные потери в небе над Брянской областью РФ, граничащей с Украиной. Среди звучавших тогда версий было и применение для уничтожения воздушных целей дальнобойной системы ПВО – Patriot.

Напомним, руководитель немецко-украинского Ситуационного центра генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдинг считает, что системы ПВО Patriot могут быть эффективно использованы против российских самолетов, атакующих Харьковщину управляемыми авиабомбами.

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