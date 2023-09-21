Как быстро оккупанты погибают на фронте в Украине: подсчеты аналитиков

Более 11 месяцев на фронте прожили единицы из погибших в первый год, установили аналитики.

Более половины погибших российских мобилизованных прожили на фронте в Украине менее 5 месяцев, а каждый пятый погибший не прожил и двух месяцев.

Об этом говорится в исследовании Conflict Intelligence Team (CIT) и "Важные истории".

Сколько месяцев живут захватчики на фронте

Журналисты отмечают, что российские власти за целый год после начала мобилизации ни разу не отчитывались о количестве мобилизованных россиян, погибших на войне в Украине. Однако некрологи в сети и СМИ ежедневно появляются по всей стране.

На срок жизни после мобилизации и отправки на фронт повлияла интенсивность боевых действий, говорят аналитики CIT.

Наиболее напряженные с точки зрения потерь — осень 2022 года и весна 2023 года, они вносят существенный вес в среднюю продолжительность жизни мобилизованных на фронте. (ВСУ – ред.)", — объясняют аналитики.

Отмечается, что более 11 месяцев на фронте прожили единицы из погибших в первый год.

Какой возраст погибших

Как установили аналитики, типичный возраст погибшего мобилизованного – 33 года. Они обратили внимание, что м обилизировали в основном мужчин в возрасте от 30 лет — более половины погибших было от 30 до 45 лет. Однако есть и исключения, самому младшему оккупанту было 19 лет, а самому старшему – 62 года.

"Военнокоматы были заинтересованы именно в молодых людях до 35 лет. До них лучше доходит информация о жестах, происходящих на фронте, они понимают, в каком состоянии российская армия. Поэтому военкоматам было проще набрать людей возрастных, чем молодых: те, кто служил в нулевых, не соотносящих свою срочную службу в армии с тем, что есть сейчас, думают, что все изменилось", — говорится в материале СИТ.

Где чаще всего гибли мобилизованные

Согласно данным, за все время войны обстрел ПТУ в Макеевке – наибольшая публично известная одноразовая потеря российской армии, но для мобилизованных – не единственная.

Через месяц после начала мобилизации, 24 октября 2022 года, военные из 255-го полка погибли вместе, когда колонна с ними попала под обстрел в районе Новой Каховки на Херсонщине.

Также аналитики СИТ подсчитали, что в большие потери части мобилизованных понесли осенью и зимой на направлении Купянск-Сватово-Кременная Луганской области. Там за год с начала объявления мобилизации погибли более 250 человек, которые призваны по повесткам. СИТ объясняют, что в этом направлении военное руководство держало мобилизованных, чаще всего неподготовленных и необученных.

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Не меньшие потери в Донецкой области. По данным аналитиков, большие потери там стали результатом зимне-весеннего наступления имени Герасимова, когда с помощью мобилизованных хотели взять Авдеевку.

"Туда бросали туда мобилизованных особенно активно. Их пытались проводить через мотострелковые деэнеровские бригады, и много было видеообращений от мобилизованных, которые жаловались, что командование ДНР относится к ним как к расходному материалу", — установили СИТ.

Напомним, по данным Генерального штаба, по состоянию на 21 сентября 2023 г. ВСУ потери армии Российской Федерации составляют 274 470 солдат.

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